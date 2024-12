Mondo accademico in lutto per la morte di Paolo Pisa, il “maestro” del diritto

Genova. Mondo accademico genovese in lutto per la morte di Paolo Pisa, professore emerito di diritto penale dell’Università di Genova e punto di riferimento per intere generazioni di avvocati e magistrati genovesi.

Pisa è scomparso a 76 anni. Nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera è stato direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e direttore della Scuola di Specializzazione delle professioni legali di Unige. Tantissimi i messaggi e le manifestazioni di cordoglio arrivati nelle ultime ore alla notizia della sua morte, altrettanti i ricordi condivisi da chi ha incrociato la sua strada nel percorso per diventare avvocato o magistrato.

“Siamo molto addolorati per la scomparsa dell’amico Paolo Pisa, con qui abbiamo percorso la lunga strada della nostra vita accademica – è la nota di Maria Vittoria Ballestrero e Riccardo Guastini del Dipartimento di Giurisprudenza – Partecipiamo con commozione al dolore della famiglia, degli allievi, di tutta la comunità scientifica”.

“Del professor Pisa ricordiamo le doti e le qualità nell’insegnamento e nella ricerca, nonché la passione e la curiosità nutrita e sempre sostenuta verso la materia penale – è il commento della sezione genovese dell’Associazione italiana giovani avvocati – Attraverso una innata capacità espositiva e di sintesi, è stato capace di affrontare e spiegare temi e questioni complesse con chiarezza e precisione e ha saputo trasfondere ai suoi studenti l’amore per il diritto. La sua scomparsa lascerà un vuoto difficile da colmare per l’accademia e per l’avvocatura, che nei suoi confronti saranno debitori per il fondamentale insegnamento ricevuto”