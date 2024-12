Pallanuoto, il Rapallo chiude il girone di andata con una vittoria

Rapallo. Si conclude con il consueto scambio d’auguri, presso la storica focacceria bistrot Manuelina di Recco, il girone d’andata del Rapallo Pallanuoto. Dopo la vittoria nell’anticipo della nona giornata con la Brizz Nuoto, 18 a 7 il finale, atlete della prima squadra e delle giovanili, staff tecnico e dirigenza si sono dati appuntamento alla Manuelina per festeggiare le imminenti festività.

Al giro di boa la squadra di patron Enrico Antonucci forte di 21 punti affianca, momentaneamente avendo una partita in più, la capolista SIS Roma, proponendosi come una valida pretendente nella corsa scudetto. È tempo di bilanci in casa giallo blu ed a tracciarlo è il presidente: “Sono molto soddisfatto del percorso fatto in questa prima metà della regular season. Il cammino è ancora lungo ed impervio, ci sarà da lottare e soffrire, c’è stato un livellamento nella lotta al vertice con almeno cinque valide pretendenti, ma ritengo che abbiamo ulteriormente ridotto il gap con le prime della classe. Con queste premesse siamo fiduciosi di potercela giocare fino alla fine, provando a rendere sempre più avvincente questo campionato e soprattutto la fase dei play off il cui raggiungimento rimane il nostro obiettivo minimo. Resta il rammarico per l’eliminazione dall’Euro Cup, soprattutto per come è maturata (RPN eliminato per differenza reti, ndr), ma vogliamo giocarci al meglio le nostre possibilità sia in Campionato che in Coppa Italia.

Grande entusiasmo anche per il nuovo corso delle formazioni giovanili, le Allieve guidate da Giulia Lombella hanno recentemente staccato il pass per le Final Eight Nazionali del Campionato Invernale Allieve, proponendosi tra le migliori otto squadre Italiane. “Sono contentissimo per il risultato raggiunto dalle nostre giovani atlete, sono tra le migliori otto squadre italiane, ed avranno la possibilità di confrontarsi nella fase finale con le migliori realtà pallanuotische del paese il che va oltre il mero risultato ma rappresenta un’importantissima occasione di crescita. A loro e al loro giovane allenatore faccio i miei complimenti, rappresentano il nostro futuro ed è bello ed importante vederle sulle tribune a tifare per la prima squadra e tutte insieme in questa serata di festa. Domani avrà inizio la stagione agonistica delle Juniores che saranno impegnate con le pari età della RN Camogli nella prima partita della fase regionale, tra loro diverse ragazze che hanno avuto la possibilità di esordire in massima serie che deve essere motivo di vanto è una base dalla quale partire per raggiungere obiettivi sempre più prestigiosi”.

La partita. Non fa sconti il Rapallo che scende in vasca molto determinato piazzando subito un parziale di 7 a 2. Attacco cinico guidato dalla tripletta di Kudella e dai gol di Bianconi, Marcialis, Galardi e Zanetta, e ottima difesa che concede poco alla Brizz che comunque punge in contropiede conquistando due rigori trasformati da Meijer. Nel secondo tempo le ascesi registrano la propria fase difensiva ma le padrone di casa passano con Galardi, Zanetta e Cabona, concedendo una sola rete alle ospiti ancora Meijer dai cinque metri (3-1).

Si va al cambio vasca sul più sette Rapallo (10-3), cresce ancora la Brizz che esprime il massimo sforzo per provare a ricucire lo strappo, ma si traduce nel 2 a 2 di terzo parziale, Lombella e Cabona per le liguri doppietta di Sapienza per le siciliane. Nell’ultimo quarto di gioco le ragazze di Mister Zilleri pagano dazio probabilmente alle energie profuse nel tempo della verità subendo un pesante 6 a 2 di parziale. Doppietta di Kudella a cui va la palma di top score del match con sei reti, tripletta di Zanetta pokerissimo per lei, gol di Bianco. Per la Brizz Pastanella con una bella girata sotto porta e Bianchi.

Il tabellino:

Rapallo Pn 18 – Brizz Nuoto 8

(7-2; 3-1; 2-2; 6-2)

Rapallo: 1 Caso, 2 Zanetta 5, 3 Di Maria, 4 Bianco 1, 5 Marcialis 1, 6 Lombella 1, 7 Galardi 2, 8 Cabona 1, 9 Kudella 6, 10 Grasso, 11 Bianconi 1, 12 Balesty, 13 Santapaola, 14 Soriani.

Allenatore Luca Antonucci

Brizz Nuoto: 1 Poor, 2 Sapienza 2, 3 Vitaliano, 4 Pastanella 1, 5 Sbruzzi, 6 Spampinato, 7 Bianchi 1, 8 Pane, 9 Cappello, 10 Meijer 3, 11 Totolici, 13 Scibona, 14 Russo.

Allenatore Carlo Zilleri

Note: Superiorità numeriche RPN 4/6 più 2 rigori (uno fallito Ballesty); Brizz 1/7 più 4 rigori (uno fallito Meijer). Nessuna giocatrice uscita per limite di falli.

Nel terzo tempo Santapaola subentra a Caso.

Arbitri: Piano e Bernini.