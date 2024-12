“Paccocarne”, Gabriele Fiannacca presenta la sua raccolta di poesie a Palazzo Ducale

Genova. “Sono 430 grammi di carne trita fresca dell’autore. Che faccio? Lascio? Lasci, lasci pure. Basta che incarti bene il tutto, senza fare rumore”. Esordisce così Gabriele Fiannacca, introducendo Paccocarne, edito da Transeuropa, la sua raccolta di poesie “che nasce con l’intento di riunire la selezione dei migliori scritti invecchiati negli anni, un’approssimazione che può funzionare come verità, l’essenziale del vissuto dell’autore che tende a essere esplicitato come una cartina della metropolitana di Harry Charles Beck, con le sue stazioni, le false distanze, la non corrispondenza geografica e le destinazioni improbabili”.

L’opera sarà presentata giovedì 12 dicembre alle 18.00 nella Stanza della Poesia a Palazzo Ducale con Lorenzo Tosa, giornalista e scrittore, e l’accompagnamento musicale del liutista Davide Mocini.

“Paccocarne – spiega Fiannacca – è un viaggio nell’abisso, un’implosione subacquea che trova la luce per pochi istanti sull’affiorare dei marosi, per esorcizzare il destino inalienabile dell’uomo e la sua atavica stanchezza, per convivere con l’ora del mai. Una volta pagato il conto, prendiamo il pacchetto, lo portiamo a casa e lo consumiamo da bravi cittadini”.

Un viaggio che fonde dunque introspezione, precarietà e riflessioni sull’epoca digitale. “Mi sono proposto di accompagnare il lettore in un’esperienza fatta di ritratti di vita e di vagabondaggi dell’anima”.

Gabriele Fiannacca, nato a Genova nel 1981, è poeta e musicista. Laureato in scienze dello spettacolo, ha collaborato con artisti di spicco della scena genovese e pubblicato nel 2021 il suo primo album cantautorale “Rhododendron Park”. L’esordio editoriale dell’autore propone una selezione di scritti nati dall’introspezione e dal desiderio di raccontare la precarietà e le sfide di una generazione.

“Una generazione Millennial – dice -, venduta e consumata prima ancora di trovare il suo spazio. Un po’ come nella strofa dei Coma_Cose in Mancarsi: Ci hanno dato tutto. Ci hanno tolto tutto. E poi ci hanno detto: Lascia un commento“.

Paccocarne sarà disponibile a partire dal 16 dicembre 2024 da Feltrinelli (via Ceccardi 16), L’Amico Ritrovato (via Luccoli, 98/r), Libreria Libraccio Genova (via Cairoli 6/r) e Paccottiglia Genova (via di Canneto Il Lungo 67/r). La raccolta sarà inoltre disponibile sulle piattaforme online, tra cui Amazon e Ibs