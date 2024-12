“Out of the blue”, terza giornata in full immersion per Circumnavigando al Teatro Nazionale Ivo Chiesa

Genova. Dopo una mattinata tutta gratuita – tra l’ultimo appuntamento in palestra con il Clown Miloud e l’esilarante inno all’amicizia del Duo Padella nel cortile di Palazzo Ducale – arrivano il surreale capodanno della Ditta Polletti al Tiqu e, alle 19.30 al Teatro Ivo Chiesa, l’evento più atteso di questa XXIV edizione: “Out of the Blue”. Per le straordinarie evoluzioni acquatiche in apnea di Frédéri Vernier e Sébastien Devis-Vangelder (Francia), sul palco sarà allestito un aquarium di ottomila litri. Qui i due artisti si spingeranno oltre i confini dell’impossibile, accompagnando il pubblico in un viaggio misterioso verso le origini oceaniche della vita.

Ore 9.30-13.00 Palestra «Fratelli tutti» – Piazza della Lepre 3

CLOWN MILOUD (Francia) – Laboratorio di clownerie.

Ore 11,30 Palazzo Ducale, Cortile Maggiore

Duo Padella (Italia) – Vetrina Bando “Trampolino”

ABOUT

Di e con Isaac Valle e Giuliano Garufi

About vuole essere uno spettacolo di circo contemporaneo inspirato all’amicizia. Si tratta del primo progetto del Duo Padella, costituito da Isaac Valle e Giuliano Garufi, dopo due anni di formazione alla scuola INAC in Portogalli ed il secondo spettacolo in assoluto da loro ideato. Isaac è specializzato in equilibrismo su bici acrobatica e verticali, Giuliano in giocoleria e manipolazione di oggetti. Alcuni momenti che entreranno a far parte dello spettacolo, nascono da momenti di vita vissuta e da una vera, profonda amicizia fra i due componenti del gruppo. Dei due personaggi sulla scena non si conosce il passato, né la loro provenienza. Sono due buffi protagonisti che si andranno a definire grazie alle avventure strabilianti che vivranno sul palcoscenico, con l’ausilio di svariate tecniche fra cui clownerie, slapstick, loop station, danza oltre ovviamente alle discipline di elezione dei due artisti. (Durata 45′ – Evento gratuito)

Ore 15,30 TIQU // Teatro Internazionale di Quartiere – piazza Cambiaso 1

Ditta Polletti (Italia) – Vetrina Bando “Trampolino” – Work in progress

CAPUT

Di e con Cristina Geninazzi e Peppino Marabita

Istantanee dal Capodanno: una porta, un tavolo, un lampadario, bottiglie, posate, piatti e una frusta. Tutt’intorno niente: i personaggi non parlano ma escono suoni, il ritmo è scomposto, non ci sono ruoli ma semplicemente due persone eleganti pronte per la festa. (Durata 30′ – Evento gratuito)

Ore 17,00 Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio

Palimsesta (Spagna) in replica

MASHA

Ore 19,30 Teatro Ivo Chiesa – Teatro Nazionale di Genova – piazza Borgo Pila 42

Frédéri Vernier e Sebastien Devis-Vangelder (Francia)

OUT OF THE BLU – Prima nazionale

L’apnea come nuova disciplina circense. Immersi in un acquario gigante, Frédéri Vernier e Sébastien Davis-VanGelder trasformano l’apnea in una nuova disciplina circense. Combinando qualità coreografiche e capacità di respirazione sott’acqua, i due artisti ricollegano gli esseri umani alle loro capacità acquatiche originarie e primitive, e propongono al pubblico un tuffo nel presente e nelle profondità del sé. Out of the blue invita a risvegliare i sensi e gli istinti più antichi: la realtà del mondo terrestre lascia il posto alla fantasia infinita del mondo acquatico.

Frédéri Vernier pratica il circo dall’età di 8 anni e si forma all’ENACR e al CNAC nella tecnica del mano a mano. Nella sua pratica e nel suo sviluppo personale, ha sempre coltivato un legame viscerale con l’acqua. Grazie al surf e al nuoto, è sempre alla ricerca di una maggiore intimità con questo elemento. La pratica dell’apnea è il risultato naturale di questo suo percorso alla ricerca dell’esperienza assoluta di immersione totale.

Sebastien Devis-Vangelder nasce letteralmente nell’acqua, tra le onde del mare dei Caraibi. Sua madre è una biologa marina che nuota con i delfini, suo padre è un ingegnere ambientale che ama le immersioni subacquee e il windsurf. Dopo la laurea in antropologia culturale, all’età di 23 anni scopre improvvisamente il circo e se ne innamora. Nel 2018 incontra Vernier e insieme cominciano a lavorare alla realizzazione del loro sogno comune: uno spettacolo tutto nell’acqua.

Si replica domenica 29 dicembre alle ore 16,00. (Durata 60′ – €16 / € 11)