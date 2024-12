Orlando lancia l’associazione civica e pensa alla lista per le comunali di Genova: “Partiamo da lì”

Genova. “Le liste che mi hanno sostenuto si trasformeranno, nelle province, in un’associazione che cercherà di dare una mano a tenere un rapporto col civismo che è stato un fattore importante in queste elezioni, su entrambi i fronti”. Andrea Orlando, ufficializzato l’addio al Parlamento per restare in Consiglio regionale, pensa già alle comunali di Genova. Il primo passo è l’incontro di venerdì al Teatro Stradanuova in cui “non lanciamo nessuna campagna elettorale”, chiarisce l’ex deputato, ma che servirà anzitutto a decidere il futuro del progetto Liguri a testa alta costruito per le regionali.

“Noi abbiamo messo insieme una coalizione, delle idee, una serie di relazioni con la città che costituiscono una base di partenza per la sfida – spiega oggi Orlando a margine del consiglio regionale -. Le vogliamo mettere a disposizione di chi dovrà lavorare, le forze politiche genovesi, nella costruzione di una candidatura e di un programma. Insomma, non buttare via quello che di buono abbiamo realizzato e provare a partire da lì. Vorrei ricordare che la somma delle due liste che mi hanno sostenuto fa intorno al 7%, quindi una forza complessivamente consistente. Questo sarà lo scopo, non lanciamo nessuna campagna elettorale”

L’orizzonte delle comunali genovesi è ancora opaco. Non c’è certezza sulla data delle elezioni – anche se il Viminale ha chiarito che saranno nel 2025 – e tantomeno c’è chiarezza su geometrie e candidature. Nel campo progressista c’è un fronte altrettanto civico, di fatto riunito da Andrea Acquarone, che spinge per le primarie come metodo per la scelta del candidato sindaco ed è già al lavoro per elaborare un programma. Primarie che non piacciono né al Pd né ad Orlando, il quale punta evidentemente a marcare il territorio nel mondo della sinistra al di fuori dei partiti.

“Non credo che ci sarà una lista che si chiamerà Orlando – puntualizza l’ex ministro -. Credo che ci dovrà essere una lista che raccolga il lavoro fatto in queste elezioni regionali e lo metta a disposizione di quello che sarà il candidato del centrosinistra”.

Ma allora che ruolo avrà? “Quello di dare una mano, come ho sempre fatto in tutte le ali, ma la cosa più importante che credo di potere e di dover fare è continuare a lavorare perché a livello regionale ci sia un’intesa, un’interlocuzione, un coordinamento tra le forze politiche che hanno fatto parte della coalizione. Se teniamo insieme ciò che abbiamo unito fino qui, siamo anche nelle condizioni migliori di poter allargare”.

Insomma, Orlando come federatore di una coalizione che deve ancora sciogliere molti nodi all’interno, pur partendo sulla carta in vantaggio dato il risultato delle regionali a Genova. Da oggi e per i prossimi giorni l’attenzione sarà tutta sulla maratona bilancio a Palazzo Tursi, che potrebbe vedere la maggioranza incappare in qualche sgambetto. “Qualunque sia la composizione della coalizione, che mi auguro sia la più ampia possibile, non può prescindere da quanto fatto in questi anni. Noi siamo convinti che tra sei mesi governeremo la città“, dichiarava ieri il capogruppo del Pd Davide Patrone. Più cauta Cristina Lodi di Azione: “Oggi siamo qui e abbiamo condiviso proposte per la città, poi punto e a capo per quanto ci riguarda. Bisogna capire se ci sarà un candidato che possa tenere insieme la coalizione, come è stato per Ariel Dello Strologo”.