Omicidio della freccia, confermata in appello la condanna a 23 anni per Evaristo Scalco

Genova. La Corte di Assise di appello di Genova ha confermato la condanna a 23 anni di carcere per Evaristo Scalco, l’artigiano di 63anni che la notte tra il 1 e il 2 novembre del 2022 ha ucciso il 41enne Javier Alfredo Miranda Romero in vico Mele colpendolo all’addome con una freccia a tre punte in vico Mele.

La Corte, come già aveva fatto la Corte d’assise in primo grado, lo ha condannato per omicidio volontario aggravato dai futili motivi ma non dall’odio razziale e ha concesso a Scalco le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante. A fare appello erano stati i difensori di Scalco Federico Papa e Iacopo Pensa,

Confermate anche le provvisionali per circa 500 mila euro complessivi ai parenti della vittima di cui 200mila al figlio più piccolo di Miranda Romero che quella sera del 1 novembre 2022 era uscito proprio per festeggiarne la nascita.

La lite sotto la finestra e l’omicidio con l’arco che si era costruito

La sera tra il 1 e il 2 novembre 2022 Alfredo Javier Miranda Romero era uscito per festeggiare la nascita del secondo figlio, che aveva visto per la prima volta qualche ora prima. Aveva incontrato l’amico Luna Ayala ed erano andati a bere qualche birra. A detta di Scalco i due avevano orinato non lontano dal cancello della sua abitazione (Scalco in quei giorni viveva in quell’appartamento perché stava facendo alcuni lavori di falegnameria su un’imbarcazione al porto antico). Era partito uno scambio acceso, e secondo Scalco in casa sua avrebbero lanciato anche un petardo che lui aveva però rilanciato in strada. Poi i due si erano allontanati ma Miranda era poi tornato verso il vicolo trovando ancora Scalco sul balcone di casa. E dopo un altro scambio verbale aveva preso una delle frecce più appuntite per l’arco che lui stesso si era fabbricato e aveva colpito Miranda al petto. L’uomo, che aveva una piccola ditta edile, era morto qualche ora dopo all’ospedale San Martino a causa dell’emorragia provocata dalla ferita. Oltre al figlio appena nato, aveva anche un’altra figlia all’epoca 18enne.

La sentenza di primo grado: Scalco “giustiziere” ma “non animato da odio razziale”

Il presidente della Corte d’assise di Genova Massimo Cusatti nel motivare la condanna a 23 anni di reclusione aveva definito Scalco una sorta di “giustiziere”. L’artigiano, ha mostrato “le connotazioni di “uomo d’ordine”, avverso alle ingiustizie e ai soprusi al punto da essere disponibile a esporsi in prima persona, senza ricorrere – come invece avrebbe potuto e dovuto – all’intervento delle forze dell’ordine, pur di punirne gli autori” Una sorta di “giustiziere“, scrive il presidente Cusatti, che “tenendo la finestra aperta egli si è volontariamente esposto a una nuova occasione di diverbio, tanto che verrebbe da dire che quasi l’ha cercata per dare sfogo a un istinto “repressivo” nei confronti dei molestatori notturni del centro storico genovese che ormai era stato irreversibilmente innescato da quel primo, tutto sommato modesto, diverbio”.

Ma lo ha fatto indipendentemente dal fatto che fossero stranieri, aveva detto la Corte escludendo così l’aggravante dell’odio razziale sollecitata dalla Procura in primo grado

E soprattutto, scriveva il giudice, “il comportamento serbato dall’imputato dopo il fatto – sia nell’immediatezza, con i pur malaccorti tentativi di soccorso sia nel prosieguo, con le pur modeste rimesse di denaro inviate agli eredi della vittima documentate dalla difesa come in atti e non contestate dai difensori delle parti civili interessate – abbia manifestato una forma di seria resipiscenza che non può non incidere sul trattamento sanzionatorio”. Per questo il carcere a vita secondo la Corte d’assise non sarebbe stata la pena giusta.

Scalco, che si trova ai domiciliari, era presente in aula per la sentenza, ma non ha voluto rilasciare alcun commento ai giornalisti presenti.