Oltre il centrodestra e il centrosinistra, prima assemblea pubblica verso le Comunali

Genova. Sabato 14 dicembre, a Genova in Largo Pertini, si è svolta un’assemblea pubblica di tutti i movimenti, partiti, associazioni e singoli cittadini che intendono unirsi in un cammino di costruzione unitaria per le prossime elezioni comunali di Genova all’interno di una prospettiva condivisa di alterità rispetto al centrodestra e centrosinistra e di opposizione alle guerre in Ucraina e Palestina.

L’assemblea, promossa e moderata dal Consigliere Comunale Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione), ha visto la partecipazione di un nutrito numero di gruppi che hanno confermato la volontà di discutere un progetto comune in vista delle amministrative: Ancora Italia, Riconquistare l’Italia, Contronarrazione, Indipendenza, Popolo Unito, Comitato Malinverni e Rete Genovese, CTS OSS e Circolo Culturale Proletario. Altri soggetti, come il sindacato Dirpubblica/Demos, hanno aderito al progetto pur non avendo potuto presenziare all’assemblea.

Numerosa anche la partecipazione spontanea di cittadini che si sono mostrati interessati agli argomenti discussi e desiderosi di attivarsi per collaborare.

L’iniziativa è il primo di una serie di incontri in cui i gruppi si confronteranno sui temi specifici locali, che resteranno aperti a tutti coloro che vorranno aderire al progetto.