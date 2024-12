Dal Festival di Sanremo ai palazzetti, la carica di Olly: sold-out le date nella sua Genova e a Milano

Genova. In queste settimane si prepara a calcare il palco del Festival di Sanremo per la seconda volta in due anni, ma per il genovese Olly, all’anagrafe Federico Olivieri, questa fine di 2024 sta riservando grandi soddisfazioni.

A due settimane dall’annuncio del suo Tutta Vita Tour 2025 sono infatti già completamente sold-out la data all’Unipol Forum di Milano del prossimo 10 ottobre e la seconda data allo Stadium di Genova, prevista per il 5 ottobre, che si aggiunge al sold-out della prima data a Genova, il 4 ottobre. A questo si somma l’oro per il brano ‘Scarabocchi’, estratto dall’album Tutta Vita (Epic Records/Sony Music Italy), già certificato disco d’oro, e che ha debuttato direttamente al numero uno della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti in Italia, restandoci per due settimane e stabilizzandosi in Top 5.

Attualmente Olly sta portando la sua energia in giro per l’Italia con il suo Lo rifarò Lo rifaremo Tou, che registra ora il tutto esaurito, in seguito al sold out della seconda tappa prevista a Molfetta il 17 maggio 2025. Dopo la data zero a Nonantola – MO (Vox Club – 28 novembre), Olly si è esibito a Milano, a Firenze e a Venaria Reale. Il tour proseguirà da Padova (Hall – 13 e 17 dicembre), farà tappa poi a Bologna (Estragon – 14 e 16 dicembre), Pozzuoli – NA (Duel Club – 19 dicembre) e a concludere questa prima parte saranno tre date a Roma (Hacienda – 20, 21 e 22 dicembre).

Il cantautore genovese è quindi pronto a calcare i palchi dei palazzetti per la prima volta, con cinque date, partendo proprio dalla sua Genova (Stadium Genova – 4 e 5 ottobre), per poi proseguire a Milano (Unipol Forum – 10 ottobre), Roma (Palazzo dello sport – 15 ottobre) e concludere il tour a Napoli (Palapartenope – 17 ottobre). Il tour è prodotto e organizzato da Magellano Concerti, i biglietti per i live sono disponibili nei circuiti di vendita e prevendita abituali.