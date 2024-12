Nuova diga, più controlli sulla costruzione dei cassoni “per evitare potenziali difetti”

Genova. Mercoledì 11 dicembre, in mare, davanti alla Lanterna è stato posizionato sul fondale il cassone C32, il quinto dei 93 che costituiranno la base della nuova diga foranea del porto di Genova.

Attualmente, nei cantieri di Vado Ligure, è in fase di completamento il sesto cassone (C35) mentre il 2 dicembre è iniziata la prefabbricazione del C34, ovvero il settimo cassone. Il sesto cassone, salvo imprevisti e condizioni meteomarine avverse, dovrebbe essere posato tra la fine dell’anno e l’inizio del 2025.

Il quinto cassone, come già evidenziato, avrebbe dovuto essere posato alla fine di settembre. Tra le ragioni dei ritardi alcuni difetti strutturali emersi in fase di collaudo.

In base ai problemi riscontrati il consorzio PerGenova pur non ritenendo di apportare variazioni al mix di calcestruzzo definito per la costruzione delle strutture, ha però deciso di definire e applicare alcune “migliorie operative nella fase di getto proprio per evitare potenziali difetti superficiali sulle pareti dei cassoni”, spiegano dal tavolo tecnico dell’Autorità portuale.

Questo dovrebbe evitare, in futuro, nuovi ritardi dovuti alla necessità di sistemare in corso d’opera i parallelepipedi di cemento armato alti 33 metri e lunghi 67.

Nel frattempo, sempre secondo quanto fa sapere Palazzo San Giorgio, non è ancora pronto il cronoprogramma aggiornato che PerGenova Breakwater sta predisponendo e che dovrebbe prevedere il riallineamento della tempistica “traguardando in ogni caso il termine stabilito a novembre 2026”, assicurano dall’Authority.

“Nel merito della realizzazione dei cassoni sono stati introdotti da parte del project management e della direzione lavori ulteriori presidi di controllo e verifica nel corso della realizzazione dei cassoni – dichiarano dall’Autorità portuale di Genova e Savona – e anche l’impresa ha comunicato di aver introdotto migliorie tecniche nel processo di lavorazione per garantire la massima resa”.

Ci sono altri elementi che dovrebbero portare, nelle prossime settimane, a un’ottimizzazione dei cantieri della nuova diga. Sono in corso, ad esempio, le operazioni di allestimento della Tronds Barge, l’impianto semi sommergibile che costruirà i cassoni di dimensioni maggiori, presso la banchina Rinfuse del porto di Vado Ligure. Una volta ultimato l’allestimento della Tronds Barge, il cantiere sarà in grado di produrre due cassoni contemporaneamente, aumentando notevolmente la produttività e accelerando i lavori per la realizzazione della Nuova Diga di Genova.

Presso la medesima banchina, è stata completata l’ installazione delle cinque gru che sosterranno il “cassero rampante” (le cassaforme rampanti vengono utilizzate per getti in verticale senza l’ausilio di ponteggi – precisano dall’Autorità portuale – questa tipologia permette di gettare il calcestruzzo ad altezze elevate con il sostegno di mensole rampanti).

In ritardo rispetto al cronoprogramma anche la posa delle colonne di ghiaia, poco oltre il 20% del totale. Il consorzio PerGenova, da questo punto di vista, sta ultimando le attività di installazione e set up della terza chiatta dedicata. Il nuovo mezzo entrerà in funzione nel mese di gennaio.

Infine, da AP confermano che sono in corso alcuni lavori di ripristino sulla porzione emersa dei cassoni già posizionati, che avevano presentato casi di deterioramento. Ultimata la lavorazione della parte in superficie una squadra di subacquei procederà sulla parte sommersa.