Nuova assemblea per i precari dell’Università di Genova: “Prepariamo la mobilitazione”

Genova. Tagli oltre i 500 milioni di euro e un aumento dei ruoli precari: è questo ciò che sembra attendere studenti e ricercatori delle università pubbliche italiane nel prossimo futuro.

Per questo motivo i precari dell’Università di Genova si riuniranno nuovamente venerdì 13 dicembre alle 15. Gli stessi avevano già partecipato con una loro delegazione allo sciopero generale del 29 novembre a margine del quale avevano tenuto un’assemblea (qui tutte le informazioni) a Balbi 5, sede dell’Università.

Questa volta, l’assemblea – pubblica – si terrà al Disfor di corso Andrea Podestà 2, nell’aula 3. Come riporta il comunicato dell’Assemblea precaria Genova, l’obiettivo è quello di parlare della situazione e le conseguenze dei tagli e della riforma Bernini.

Inoltre i precari spiegano di voler “ragionare collettivamente di come iniziare a mobilitarci in difesa dei nostri posti di lavoro, del nostro Ateneo e dell’Università come spazio di libera produzione e condivisione di saperi”.