Notte di follia a Sestri Levante: maxi rissa fuori dalla discoteca con tre ragazzi feriti e uno in coma etilico

Sestri Levante. Tre feriti, una maxi rissa e un minorenne in coma etilico: è questo il bollettino di guerra della notte folle nel porticciolo di Sestri Levante dove decine di giovani hanno partecipato ad alcuni eventi organizzati nelle discoteche della zona.

Il primo intervento dei mezzi di soccorso è arrivato poco prima delle 2.30 per un ragazzo di 19 anni con ferite alla testa e dal volto, poi per una maxi rissa alle 4,30 con due ragazzi di 18 e 22 anni feriti agli arti e alla testa, tutti ricoverati al pronto soccorso di lavagna e medicati.

Ma la notte non è finita: verso le prime luci dell’alba al pronto soccorso di Lavagna un ragazzo, proveniente dalle medesime feste, è stato ricoverato per coma etilico. Sulle risse stanno indagando i carabinieri mentre non si escludono provvedimenti a carico dei due locali da ballo che in teoria dovrebbero assicurare sicurezza anche sul piazzale Marinai d’Italia.