Non accetta la fine della relazione e diffonde immagini intime della sua ex, 25enne nei guai

Genova. Non accettava la fine della relazione con la sua compagna, così si è impossessato del cellulare della donna e ha diffuso immagini a contenuto sessualmente esplicito senza il suo consenso.

Protagonista del caso di revenge porn un 25enne albanese con precedenti di polizia, colpito dalla misura del divieto di avvicinamento.

La vendetta dell’uomo era solo l’ultima di una serie di violenze. L’indagine dei carabinieri è partita infatti dalla denuncia della 40enne genovese che ha raccontato di essere stata vittima di ripetuti atti di violenza fisica e psicologica nell’ultimo periodo.

In tema di “codice rosso” i carabinieri hanno denunciato altri due uomini. Un 32enne ecuadoriano è finito nei guai per violenza privata e violazione di domicilio poiché, dopo averla minacciata, era entrato in casa della sua ex compagna 40enne italiana. Un 30enne somalo è stato inoltre denunciato per atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata, una connazionale.