La neve arriva in Liguria e porta l’inverno: monti e entroterra imbiancati e temperature in picchiata

Genova. Puntuale e precisa come le previsioni avevano annunciato, questa notte la neve è arrivata sulla Liguria, imbiancando le alture e l’entroterra, accompagnata da un brusco calo delle temperature. L’inverno. I primi fiocchi sono caduti già ieri in serata in Val D’Aveto, mentre durante la nottata praticamente tutti i rilievi sono stati imbiancati, tra cui i passaggi appenninici di A7 e A26, dove però non si sono registrati problemi per la viabilità.

La prima vera nevicata dell’anno per la nostra regione: a Varese Ligure sono caduti 14 cm di neve in un’ora, a Santo Stefano D’Aveto 10 cm, 7 cm a Urbe e 3 centimetri a Dego, nel savonese. In provincia di Imperia, sulle alture, 5 centimetri di neve è caduta in un’ora a Osiglia. Praticamente tutta la Liguria, quindi è stata toccata quindi da questa prima spolverata stagionale. Le temperature sono scese vertiginosamente in tutta la regione, con una minima di -4,9°C a Poggio Fearza​, nel Comune imperiese di Mendatica.

Da ieri sera è scattata l’allerta gialla per neve a partire dalle ore 20 sui versanti padani dei rilievi liguri mentre da mezzanotte è scattata nelle aree interne del centro del regione (Genova e Savona) con previsione di nevicate dai 300 metri di altitudine. Nello Spezzino la quota neve è più alta, fissata dalle rilevazioni a 600 metri sul livello del mare. La allerta dovrebbe chiudere alle 15 di oggi, ma in mattina sarà diramata un nuovo bollettino con probabili aggiornamenti.

Nell’avviso di Arpal si segnalano ancora per oggi venti di burrasca dai quadranti settentrionali sulla costa e sui crinali dell’entroterra con locali raffiche fino a 100 km/h, mare localmente agitato per onda lunga di libeccio su C, molto mosso altrove e disagio fisiologico per freddo acuito dal vento sul centro levante della regione.