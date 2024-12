Nautica, Bucci: “Soddisfatti degli ultimi dati, confermiamo impegno per un settore strategico”

Genova. “La nautica si conferma strategica per l’economia e l’occupazione a livello nazionale. Considerando che il distretto ligure rappresenta il polo produttivo più importante del Paese, non possiamo che essere soddisfatti dei dati emersi oggi. Vogliamo ribadire impegno e attenzione da parte delle istituzioni alla nautica nel suo complesso. È un settore che ha in Liguria la sua casa, il suo punto di riferimento, e la sua vetrina: il Salone Nautico. Siamo la capitale del mare e della Blue Economy, la nautica da diporto conferma margini di ulteriore sviluppo che intendiamo sostenere per cogliere le prospettive di crescita che si intravedono anche per il 2025”.

Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci commenta l’analisi previsionale sull’andamento del settore realizzata dall’Ufficio Studi di Confindustria Nautica.

“Non a caso – aggiunge Bucci – nel programma di governo da poco presentato in Consiglio regionale, ci sono diversi e articolati punti che riguardano il settore. L’obiettivo è quello di agevolare la creazione di opportunità, di investimenti e di impresa sul territorio ligure. In sintesi, di creare occupazione e ricchezza grazie anche al forte indotto generato. Ci siamo impegnati ad aumentare le infrastrutture per costruzioni e riparazioni navali, anche dedicate alla nautica da diporto, a sviluppare la cantieristica mettendo a disposizione aree per la crescita del settore, a rinnovare le infrastrutture, a incrementare i posti barca e a diminuire le tariffe. Senza contare – conclude- che la realizzazione della nuova diga foranea aprirà nuove prospettive di sviluppo per aree del porto non direttamente legate alla movimentazione delle merci, in particolare proprio quelle legate all’espansione del polo della nautica e delle riparazioni navali nel distretto industriale di Levante”.