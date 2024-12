Natale, tutti gli eventi del nuovo MuCe Museo Certosa per le festività

Genova. In occasione delle festività natalizie, per tutto il mese di dicembre e fino ai primi di gennaio, il MUCE-Museo Certosa di Genova propone attività speciali per famiglie e adulti, con laboratori e visite accompagnate che mirano a stimolare l’interesse verso la storia, l’arte, le tradizioni e il territorio, favorendo al contempo la scoperta e la creatività.

Le proposte, curate dalla Rete ATS, spaziano su tematiche storico-scientifiche, che esplorano i principali ambiti del Museo: botanica, geologia, scienze naturali, storia e archeologia. Ogni laboratorio si svolge in modalità hands-on, partendo dalla narrazione dei reperti museali per arrivare alla parte pratica, dove i/le partecipanti imparano facendo.

L’iniziativa “Natale al MUCE, le tradizioni della Val Polcevera” ha ricevuto il patrocinio finanziario del Comune di Genova -Municipio V Valpolcevera.

Primo appuntamento venerdì 13 dicembre alle ore 15:30 con il laboratorio “Il centrotavola di Natale: Tradizioni di una volta” (per adulti e famiglie). Dopo un breve approfondimento sulla sezione del museo dedicata all’arte contadina, i/le partecipanti avranno l’opportunità di realizzare un centrotavola natalizio ispirato alle tradizioni della Genova di un tempo, utilizzando materiali semplici come alloro, nastri bianchi e rossi, frutta secca e maccheroni.

Sabato 14 dicembre alle ore 14:30 è la volta di “Ninna Nanne e tradizioni del mondo” (0-6 anni). In questo incontro si scopriranno le tradizioni natalizie di diverse culture legate al solstizio d’inverno, un’occasione per un viaggio attraverso il mondo in un’atmosfera di festa.

Domenica 15 dicembre alle ore 10:00 si terrà il laboratorio “Un pomeriggio come gli antichi romani” (3-6 anni). I piccoli/le piccole partecipanti esploreranno la vita degli antichi romani, dalle loro abitazioni alle abitudini quotidiane, e realizzeranno una lucerna in argilla da portare a casa come ricordo dell’attività.

Domenica 15 dicembre alle ore 15:00 avrà luogo il laboratorio “Far luce al tempo dei romani” (6-12 anni). i bambini e le bambine scopriranno le lucerne romane e realizzeranno la propria in argilla, sperimentando la tecnica dello stampo, proprio come facevano gli antichi artigiani.

Sabato 21 dicembre alle ore 15:00 si svolgerà il laboratorio creativo “Omini di frolla per Santa Claus!” (6-12 anni). I/le partecipanti realizzeranno e decoreranno un grande biscotto a forma di omino, da appendere all’albero di Natale.

Giovedì 26 dicembre alle ore 15:30 si terrà una visita accompagnata per adulti e famiglie in cui si partirà dalle collezioni del Museo, che testimoniano le antiche tradizioni contadine, per incoraggiare la riflessione sul presente e a creare nuove consapevolezze.

Venerdì 27 dicembre alle ore 15:00 è la volta del laboratorio “C’era una volta un monaco contadino” (4-12 anni). Attraverso i racconti dei monaci, i/le partecipanti scopriranno i profumi, i colori e i sapori della Certosa, imparando a conoscere le piante aromatiche e quelle utili alla preparazione di marmellate e olii. Alla fine, un laboratorio permetterà di portare a casa un po’ di “profumi” della Certosa.

Sabato 28 dicembre alle ore 14:30 si svolgerà la visita “Da CartVsia a Certosa” (adulti e famiglie). I/le partecipanti esploreranno un angolo prezioso di Genova, scoprendo la storia di questo luogo che dura da oltre 700 anni, tra chiostri, reperti del museo, la Chiesa di San Bartolomeo e il pozzo.

Sabato 28 dicembre alle ore 14:30 si terrà il laboratorio “Giochiamo insieme?” (4-12 anni). I bambini e le bambine saranno protagonisti/e di una visita gioco al museo, alla riscoperta della storia e delle tradizioni della Val Polcevera. Durante l’attività, si scopriranno gli oggetti che venivano utilizzati nei lavori domestici e nei campi, con particolare attenzione ai giochi che usavano i bambini. Infine, si giocherà insieme con giochi realizzati con materiali di recupero.

Domenica 29 dicembre alle ore 15:00 sarà la volta di “G’ȇa na vòtta…” (4-12 anni). Durante questa lettura animata di favole in genovese, i/le partecipanti avranno l’opportunità di riscoprire il dialetto genovese e assaporare il piacere della lettura ad alta voce. Al termine, un laboratorio permetterà di portare a casa un po’ di “dialetto”.

Infine, domenica 5 gennaio alle ore 15:00 si terrà il laboratorio “La scarpetta della Befana” (4-10 anni). Una divertente caccia al tesoro per scoprire i luoghi più misteriosi della Certosa e ritrovare i dolcetti della tradizione popolare, dimenticati da una Befana davvero speciale.

PRENOTAZIONI

Per tutte le attività e le visite è necessaria la prenotazione a link https://www.solidarietaelavoro.it/evento/natale-al-muce/

INFORMAZIONI

Per informazioni: tel. 010 5579081; e-mail prenotazioni.muce@solidarietaelavoro.it