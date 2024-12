Caro Natale, prezzi alle stelle per benzina, treni e aerei: oltre 600 euro per un Genova Catania

Genova. Sono tanti i genovesi che si preparano a organizzare una partenza per il periodo di Natale, per raggiungere parenti, amici o mete turistiche. Ma come ogni anno, questi “pendolari” delle feste, dovranno fare i conti con il portafoglio.

Tra l’aumento dei prezzi dei carburanti, il rincaro delle autostrade all’orizzonte e, dall’altra parte, tariffe shock per aerei, treni e traghetti.

Il costo dei carburanti, comunque, è sicuramente uno dei fattori principali che sta contribuendo al rialzo dei costi di spostamento, e incide sia sul trasporto privato sia, indirettamente, sul trasporto pubblico. Rispetto al Natale 2023, ci si aspetta un aumento di 0,16-0,20 euro al litro, nel mese di dicembre, per cui si stima che un pieno di carburante costerà in media 8-10 euro in più.

Per uno spostamento in macchina si spende il 10% in più che a Natale 2023

E dunque sommando le varie voci di spesa, una famiglia italiana che si sposta in auto durante le festività natalizie potrebbe spendere tra il 10% e il 15% in più rispetto all’anno scorso. Per un viaggio medio di 1000 chilometri, comprensivo di carburante, pedaggi e spese di manutenzione straordinaria, il costo totale potrebbe superare i 250-300 euro, contro i 220-260 euro del 2023, vale a dire un + 10% o addirittura + 15%.

A peggiorare la situazione, con l’inizio del 2025 si prevede un nuovo incremento dei pedaggi autostradali, legato sia all’inflazione sia agli obblighi contrattuali previsti nelle convenzioni con i gestori. Ancora non se ne conosce la consistenza ma gli aumenti, in media, sono stati pari allo 0,85% su base annua negli ultimo quinquiennio.

Viaggi aerei, record per Genova – Catania: oltre 600 euro

Ma per chi preferisce, o è obbligato, a utilizzare mezzi di trasporto non di proprietà il salasso è ancora più evidente. Partiamo dagli aerei. Secondo Assoutenti, chi si appresta oggi ad acquistare un biglietto in classe “economy” per volare in Italia durante le festività, partendo sabato 21 dicembre e tornando il 6 gennaio, ed è disposto a imbarcarsi in qualsiasi orario (quindi anche la mattina presto o la sera tardi), spende 623 euro per andare da Genova a Catania e ritorno.

Abbiamo provato a declinare la ricerca su altre mete piuttosto lontane, per verificare che quello non fosse un caso limite. Non lo è: per un volo Genova Palermo a/r nello stesso periodo si spendono 572 euro. Per un “banale” Genova Roma circa 400 euro.

I prezzi di treni e traghetti a Natale: il sud è più “lontano”

Non va tanto meglio con i treni, mettendo sul piatto i tempi necessari. Per andare a Palermo in treno partendo da Genova si spendono in media 320 euro, 257 euro è la cifra di un viaggio andata e ritorno da Genova a Napoli mentre per un Genova Roma – in questo momento quasi esauriti i biglietti su intercity e regionali veloci – si viaggia in Freccia tra i 250 e 280 euro (con biglietti anche più cari se si sfrutta il cambio a Milano e il Frecciarossa per Termini).

Una coppia che, con un’utilitaria, voglia mettersi in viaggio via traghetto spenderà 874 per un a/r Genova Palermo con cabina (quasi necessaria vista la durata del trasferimento) mentre se la caverà con 540 euro per un Genova Olbia in poltrona.

Caro vita, non solo viaggi: a Natale 2024 il cioccolato sarà un lusso

Non solo viaggi: negli ultimi mesi il carovita ha colpito duramente le tasche degli italiani. Secondo le ultime stime, i prezzi al consumo sono aumentati mediamente del 6-8% rispetto allo scorso anno, con punte che superano il 10% per alcuni prodotti alimentari.

Il Codacons parla di lievi assestamenti al rialzo per i prezzi di panettoni e pandori tradizionali – previsto un +4% – ma la crisi internazionale del cacao fa schizzare alle stelle i listini di torroni e dolci natalizi al cioccolato.