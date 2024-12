Natale nei Sestieri, il programma delle iniziative in centro storico tra tradizione e solidarietà

Genova. Il Natale 2024 illumina i tre storici sestieri del centro di Genova Prè, Maddalena e Molo con una serie di iniziative che celebrano la magia delle feste, unendo tradizione, solidarietà e partecipazione della comunità con un ricco programma di iniziative comunitarie, culturali e solidali, che sono parte integrante dei progetti di comunità per la rigenerazione e la partecipazione attiva della comunità per il centro storico di Genova.

L’iniziativa HO HO HO Natale nei Sestieri non è solo una celebrazione delle festività, ma un’occasione per consolidare il senso di appartenenza e inclusione. In ogni sestiere, gli eventi natalizi diventano un momento di incontro, collaborazione e valorizzazione del territorio, che coinvolgono grandi e piccini, offrendo momenti di condivisione, musica, laboratori e mercatini.

Sestiere di Prè: protagonista di iniziative solidali come le BoxMas, il progetto di “regali sospesi” che porta gioia a bambini e famiglie in difficoltà. Ogni cittadino può contribuire creando una scatola regalo da donare, un gesto di grande cuore che rende il Natale più inclusivo. E il 21 dicembre tra il Carmine e Via del Campo, una grande festa con mercatini, street food, balli e musica.

Sestiere della Maddalena: laboratori creativi, spettacoli di strada e decorazioni sostenibili animano le sue strette vie, ricordando l’importanza di vivere le feste in armonia con l’ambiente.

Sestiere del Molo: con spettacoli itineranti e mercatini tradizionali, il quartiere offre un’esperienza che incanta residenti e visitatori, sottolineando la ricchezza culturale del centro storico.

HO HO HO Natale nei Sestieri si inserisce nel quadro dei progetti di comunità promossi dal Centro Storico di Genova, iniziative volte a valorizzare il patrimonio storico e umano della città, stimolando la partecipazione attiva di associazioni, cittadini e realtà locali. Il Natale diventa così non solo una festa, ma anche uno strumento di coesione sociale e riqualificazione urbana e un’occasione per riscoprire l’anima del centro storico di Genova, valorizzando i suoi spazi e il suo patrimonio umano e culturale. Ogni sestiere ha qualcosa di unico da offrire, contribuendo a creare un’atmosfera calda e accogliente.