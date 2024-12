“Natale Insieme a Busalla”: ultimi giorni di mercatini, poi trekking urbano dei presepi

Genova. Ultimi giorni per i Mercatini di Natale di Busalla in piazza Macciò dove, da venerdì 20 a martedì 24 dicembre, sarà ancora possibile comprare i regali last minute da mettere sotto l’albero, scegliendo tra i tanti articoli in vendita nelle caratteristiche casette in legno, e rifocillarsi con cioccolata calda, vin brulé, panini e crêpes.

Oltre ai mercatini il programma di “Natale Insieme a Busalla”, a cura di Comune di Busalla e Pro Loco, prevede ancora moltissime iniziative, a cominciare da quelle organizzate dai commercianti del Civ Il Ninfeo: per tutti i giorni delle feste sarà possibile scattarsi un selfie davanti al grande albero di Natale allestito in piazza Ferralasco e domenica 22 dicembre è previsto il ritorno di Babbo Natale che distribuirà caramelle e dolci ai bambini lungo le vie del centro e si metterà in posa per una foto con i più piccoli.

Imperdibile, venerdì 27 dicembre, sarà il trekking urbano alla scoperta dei presepi di Busalla, con partenza dalla chiesa San Giorgio di Sarissola alle 15 e conclusione alla cappelletta della Madonna della Guardia con pandolce e cioccolata calda. Venerdì 3 gennaio, di nuovo a Villa Borzino, il concerto gospel dei LivinGospel a cura della locale chiesa evangelica b.Church (maggiori informazioni disponibili sul sito www.bchurch.it/natale).

È ancora visitabile fino al 17 gennaio la mostra storico-documentaristica e fotografica “Teresa e le altre” dedicata a Teresa Mattei e a tutte le ventuno donne che hanno contribuito a scrivere la Costituzione italiana, allestita presso la biblioteca Bertha Von Suttner che è anche sede del ciclo di incontri del giovedì sera “Musica tra gli scaffali”, guida all’ascolto di concerti di musica classica curata da Giorgio Mentasti.

Altra mostra aperta fino all’11 gennaio, presso il Palazzo Municipale di Busalla, è quella frutto di un’inedita collaborazione con il liceo artistico statale “Klee-Barabino” dal titolo “Immaginando: viaggio nell’espressione giovanile”. Sono previsti incontri con gli allievi della scuola, le cui date saranno comunicate prossimamente sul sito www.comune.busalla.ge.it.

Completano il programma i concerti alla parrocchia San Giorgio di Busalla delle Armonie Corali Liguri il 22 dicembre e dell’associazione musicale Canticorum Jubilo il 12 gennaio, giornata in cui è previsto anche lo spettacolo a cura dell’Anpi “Per non perdere le staffette”, di e con Simona Ugolotti, alla biblioteca Von Suttner; e infine il piccolo mercatino di oggetti natalizi alla Madonna della Guardia in via al Convento, con distribuzione di panettone e cioccolata calda, tutti i lunedì dopo la celebrazione del rosario e della messa.

Si ricorda, inoltre, che per tutto il periodo natalizio saranno visitabili i presepi di Busalla, a cominciare proprio da quello realizzato da Alessandro Ansaldi alla Madonna della Guardia e passando per tutti gli altri allestiti nelle frazioni di Semino e Bastia, a Prele, nella Chiesa di San Rocco, presso la sede della Croce Verde e nelle parrocchie di Busalla e Sarissola, entrambe intitolate a San Giorgio.

Natale Insieme a Busalla 2024, il programma dei prossimi giorni

▶ fino al 17 gennaio 2025

Biblioteca Bertha Von Suttner

Teresa e le altre

Mostra storico documentaristica e fotografica su Teresa Mattei e sulle 21 donne che contribuito a scrivere la Costituzione Italiana

Apertura durante orario apertura biblioteca

a cura di ANPI Busalla, Centro Studi Storici Alta Valle Scrivia e Comune di Busalla

▶ fino all’11 gennaio 2025 – inaugurazione sabato 7 dicembre alle ore 15.30

Palazzo Municipale di Busalla – orario di apertura degli uffici comunali

Immaginando: Viaggio nell’espressione giovanile

Mostra degli allievi del Liceo Artistico Statale “Klee-Barabino” di Genova

Sono previste apertura straordinarie con la presenza degli allievi che racconteranno il Klee-Barabino (consultare www.comune.busalla.ge.it per l’aggiornamento delle date e degli incontri)

▶ 20-21-22-23-24 dicembre

piazza Macciò – dalle ore 10.00

10a edizione dei Mercatini di Natale di Busalla

nelle tradizionali case di legno

a cura della Pro Loco di Busalla e del Comune di Busalla

▶ lunedì 16 dicembre

Cappella della Madonna della Guardia, via al Convento, Busalla – ore 17.00

Dopo il rosario e la messa, panettone e cioccolata calda e piccolo mercatino di oggetti natalizi e visita al Presepe realizzato da Alessandro Ansaldi

a cura degli Amici della Cappelletta ODV

▶ giovedì 19 dicembre

Biblioteca Bertha Von Suttner – ore 16.30

Un Natale da leggere e da laboratorio

Letture di racconti natalizi con Maria Grazia Perboni

Biblioteca Bertha Von Suttner – ore 21.00

Nell’ambito di Musica tra gli scaffali a cura di Giorgio Mentasti: guida all’ascolto del Concerto di Natale (musiche di Vivaldi, Palestrina, Corelli, Desprez, Frescobaldi, Scarlatti)

▶ venerdì 20 dicembre

Biblioteca Bertha Von Suttner – ore 20.30

Gli auguri di natale dal GEB

a cura del GEB (Gruppo Escursionistico Busallese)

▶ domenica 22 dicembre

Parrocchia San Giorgio di Busalla – ore 15.00

Armonie Corali Liguri – Natale in musica e solidarietà

III edizione del Festival Liguria Musica Tradizioni a cura dell’Associazione Gruppi Corali Liguri

Cori ospiti: Le tre valli di Saluzzo (Cuneo), Coro A.V.O. di Genova e Coro Mansio Quadrata di Verolengno (TO)

Via Roma, 2 Busalla – ore 17.00

b.Christmas Celebration, con scambio di auguri finale e brindisi

a cura di b.Church

▶ lunedì 23 dicembre

Cappella della Madonna della Guardia, via al Convento, Busalla – ore 17.00

Dopo il rosario e la messa, panettone e cioccolata calda e piccolo mercatino di oggetti natalizi e visita al Presepe realizzato da Alessandro Ansaldi

a cura degli Amici della Cappelletta ODV

▶ venerdì 27 dicembre

Con partenza dalla Chiesa San Giorgio di Sarissola – ore 15.00

Presepi! Trekking urbano alla scoperta dei presepi allestiti in Busalla, conclusione alla Cappelletta della Madonna della Guardia, con pandolce e cioccolata calda

a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Busalla e degli Amici della Cappelletta ODV

▶ venerdì 3 gennaio 2025

Villa Borzino – ore 21.00

b.Gospel, concerto gospel dei LivinGospel

a cura di b.Church

▶ giovedì 9 gennaio 2025

Biblioteca Bertha Von Suttner – ore 21.00

Nell’ambito di Musica tra gli scaffali a cura di Giorgio Mentasti: guida all’ascolto della Sinfonia n. 5 in Do diesis minore (un capolavoro che racchiude tutto il mondo) di Gustav Mahler

▶ domenica 12 gennaio 2025

Biblioteca Bertha Von Suttner – ore 16.00

Per non perdere le staffette

Spettacolo di e con Simona Ugolotti

a cura di ANPI Busalla

Parrocchia San Giorgio di Busalla – ore 17.30

Siamo giunti, ecco Betlemme!

Concerto dell’Associazione Musicale Canticorum Jubilo

Nel periodo natalizio sarà possibile visitare i Presepi di Busalla a Semino, Bastia, Prele, Chiesa di San Rocco (realizzato da Alessandro Ansaldi), Croce Verde di Busalla, Parrocchia San Giorgio di Busalla, Parrocchia San Giorgio di Sarissola, Cappella della Madonna della Guardia (realizzato da Alessandro Ansaldi)

