Natale in guerra, Sant’Egidio raccoglie aiuti per l’Ucraina: ecco cosa serve e come partecipare

Genova. In occasione del Natale, la Comunità Sant’Egidio promuove a Genova l’iniziativa solidale Illumina il Natale dell’Ucraina. La raccolta, che dovrà concludersi entro il 15 dicembre 2024, sarà finalizzata all’invio di un carico di aiuti che verranno distribuiti nelle festività alle famiglie seguite dai centri “Casa dell’Amicizia” di Sant’Egidio a Kiev e a Leopoli.

Verranno raccolti:

· plaid, guanti, calze e sciarpe di lana nuovi per gli anziani; power bank e lampadine senza fili nuove per consentire ai ragazzi di studiare anche nei numerosi momenti di assenza dell’energia elettrica; giocattoli nuovi per i bambini.

È possibile consegnare i regali all’ingresso della basilica della santa Annunziata del Vastato (piazza della Nunziata, Genova) tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 o acquistare direttamente gli oggetti utilizzando la lista Amazon reperibile a questo link: qrto.org/jg8YAv

Sarà anche possibile effettuare donazioni al seguente IBAN IT 44 F 05018 01400 000017271479 o su PayPal (https://www.paypal.com/qrcodes/managed/5b198cc9-632e-4bef-b4e9-381c9be03cd1?utm_source=payandgetpaid).

Fin dall’inizio della guerra, la Comunità di Sant’Egidio, presente anche in Ucraina, si è impegnata in numerose attività di sostegno alla popolazione colpita dalla guerra. In particolare, sono stati distribuiti aiuti alimentari a oltre 370mila persone e forniti più di un milione di medicinali. Ciò è stato possibile anche grazie agli aiuti inviati alla Comunità locale dall’Italia, tra i quali molti raccolti anche nella nostra città, partiti da Genova con tre diversi tir.

È un piccolo gesto, ma crediamo che possa aiutare tutti noi a non abituarci alla guerra – che colpisce più duramente le persone più fragili – e a riaffermare il valore della solidarietà.