Natale in Bassa Valbisagno: oltre 30 eventi per grandi e piccini a Marassi, Quezzi e San Fruttuoso

Genova. Oltre 30 eventi segneranno il periodo natalizio nei quartieri di Marassi, Quezzi e San Fruttuoso con l’organizzazione e il contributo del Municipio Bassa Valbisagno. A partire da lunedì è prevista l’installazione delle luminarie.

“Anche quest’anno abbiamo voluto donare a Genova un Natale di luce, spensieratezza e tradizione, che abbraccerà ogni delegazione per una città davvero policentrica – commenta l’assessora comunale al Commercio e alle Tradizioni, Paola Bordilli -. Le iniziative sono davvero tantissime, tutte legate tra loro dalla volontà di rendere il Natale sempre più una festa cittadina, con oltre 40 installazioni luminose in tutto il territorio, tra cui quello della Val Bisagno. Invito tutti i genovesi a partecipare alle varie iniziative tra musica, storia, luci, cultura, commercio, solidarietà e tradizioni. Venerdì 6 porteremo la Slitta di Babbo Natale in Piazza Martinez e poi a Marassi giovedì 19: un modo per fare ritornare tutti piccini e fare festa ai nostri bimbi”.

“La promozione di molte iniziative, nei vari quartieri del nostro municipio, è anche nell’ottica di richiamare visitatori nel territorio e permettere di scoprire le molteplici attività commerciali e artigianali di qualità, presenti nel municipio Bassa Valbisagno che ogni giorno dell’anno contribuiscono a renderlo vivo”, sottolinea Sonia Paglialunga, assessora municipale al Commercio. “L’intento principale è celebrare le nostre tradizioni, favorire l’inclusione risvegliando ricordi condivisi promuovendo la conoscenza del nostro patrimonio culturale”, evidenzia l’assessora municipale Barbara Lagomarsino.

Andrea Barreca, assessore con delega al Verde e Manutenzioni aggiunge: “Ringrazio l’area tecnica per il supporto alle installazioni Municipali soprattutto in un’ottica di risparmio energetico e lancio la nostra disponibilità a “riciclare” gli alberi che nel mese di gennaio verranno dismessi dopo le festività da molte famiglie, portateli in Municipio e se possibile li ripianteremo individuando aree dove rimetterli a dimora insieme agli uffici del verde pubblico del Comune di Genova”.

Il presidente del Municipio Angelo Guidi ribadisce: “Sono molto contento dello sforzo fatto dal Municipio III Bassa Val Bisagno insieme al Comune di Genova per creare, anche quest’anno, una magica atmosfera natalizia nei nostri quartieri. Sono moltissimi gli eventi che abbiamo organizzato nelle diverse aree del Municipio”.

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI

Da giovedì 31 ottobre h. 17.00 piazza Martinez Pista di pattinaggio su ghiaccio a cura della ditta Iussi

Ottobre – dicembre h. 16.00 Spazi Scuola Papa Giovanni Costruiamo il Natale: un Natale per tutti mercatino natalizio – ass. Paese delle Meraviglie

Da domenica 1° dicembre a martedì 10 dicembre in orario d’apertura della Biblioteca Lercari San Fruttuoso ai tempi di Balilla esposizione documenti di un collezionista privato-Ist. Studi Conti di Lavagna

Domenica 1° dicembre h. 15.00 piazza Manzoni Insieme non ci sono confini, evento di animazione dedicato ai concetti di diversità e disabilità – Clown al volo h. 16.00 Sala del Consiglio del Municipio – Il gran gioco degli elementi laboratorio creativo per l’infanzia – Clown al volo

Da venerdì 6 a lunedì 9 dicembre h. 9.30/12.00 e 15.00/18.00 locali della Parrocchia Diecimila Martiri Crocifissi via Canevari 34 Mercatino di beneficenza

Sabato 7 dicembre h. 15.00 area ex Mercato di corso Sardegna I Clown al volo ti aspettano animazione per l’infanzia

h. 15.00 Da Borgo Incrociati al Ponte di Sant’Agata visite guidate Gruppo Storico Sestrese e conferenza dell’architetto Marino- Sala del Consiglio del Municipio Domenica 8 dicembre

h. 15.00 Centro Culturale Terralba – via Terralba 4 r Festa di dicembre: appuntamento natalizio con il quartiere

Lunedì 9 dicembre h. 10.00 Ist. Contubernio d’Albertis via Amarena ‐Concerto di Michele Chinellato…Fiabe in musica con letture di Rossella Pitacco – ass. Genovapiedi

Giovedì 12 dicembre h. 17.00 Sala del Consiglio del Municipio Genova in poesia, voci e versi dal cuore al dialetto – Amici di Vito Elio Petrucci e Maria Vietz

Venerdì 13 dicembre h. 20.00 Sala del Consiglio del Municipio Balli senza confini per un mondo di pace danze tradizionali da vari Paesi con musica dal vivo – Passi e ri…passi

h. 20.30 Circolo Zenzero via Torti 35 Nulla era stato concordato spettacolo sulla tregua di Natale della Guerra ’15 ’18 – ANPI San Fruttuoso

Sabato 14 dicembre h. 16.30 locali della Parrocchia Diecimila Martiri Crocifissi via Canevari 34 – Concerto natalizio e di musica sacra

h. 21.00 Sala del Consiglio del Municipio piazza Manzoni 1 Quadri di un’esposizione concerto dedicato a Mussorgsky – Nuova Orchestra Genovese

Domenica 15 dicembre h. 10.00 Palestra Scuola Cesare Battisti Mini Cars laboratorio e gare con modellismo ass. Mini Cars

h. 10.00 Quezzi Blu Stadium via degli Oleandri 18 D Coppa under 10 hockey 2024 per ragazzi d’età inferiore ai 10 anni – Genova Hockey 1980

h. 15.00 via Romagnoli 2A Aspettando l’inverno coloriamo largo Merlo laboratorio fotografico, narrativo e torneo di tennis per ragazzi – BB Tennis

h. 16.00 Sala del Consiglio del Municipio – Teniamoci visti, Enrico-ricordo di Enrico Scaravelli, autore teatrale – associazione culturale San Fruttuoso

h. 16.00 Area ex Mercato di corso Sardegna Fragilità nascoste percorso musicale narrativo – ass. Musica Ribelle

h. 18.00 Villa Piantelli corso De Stefanis 8 -GenovainCanto – viaggio attraverso la canzone d’autore genovese – Coro Quattro Canti

Martedì 17 dicembre h. 15.30 Sala del Consiglio del Municipio Il Natale, il Capodanno e l’Epifania nell’arte e nella storia genovese – ass. Politeia

h. 16.00 Parrocchia di San Fruttuoso piazza Martinez -Concerto di Natale I.C. Terralba

Mercoledì 18 dicembre h. 16.30 via al Forte Santa Tecla, 1 A Natale puoi…giocare con noi evento aggregativo per famiglie – ass. Dodolandia

Giovedì 19 dicembre h. 15.30 Sala del Consiglio del Municipio – Tutti giù per terra – lezione spettacolo – ass. I Gatteschi

h. 17.00 Auditorium Scuola Parini Merello -Concerto di Natale – I.C. Terralba

Sabato 21 dicembre h. 14.30 Piccolo Cottolengo don Orione via Cellini -Concerto di Natale – Filarmonica di San Fruttuoso

h. 21.00 Sala del Consiglio del Municipio – Concerto di musica classica – Circolo mandolinistico Risveglio

Domenica 22 dicembre h. 10.00 piazza Galileo Ferraris Natale in piazza – musica, animazione, stand creativi – Circolo Floris

h. 14.00 sala teatro PCDO Camaldoli – Camaldoli Show il mondo dei sogni – ass. Clown al volo

h. 20.00 Teatro Garage Essere diversamente uguali-esibizioni di danza e canto a tema disabilità – ass. Jarret

Sabato 28 dicembre h. 15.00 Sala del Consiglio del Municipio Un Natale da salvare – spettacolo ass. Giocando in tono

Sabato 4 gennaio h. 21.00 Sala del Consiglio del Municipio Concerto dell’Epifania Filarmonica di San Fruttuoso