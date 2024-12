Natale 2024, anche a Savignone si accende la magia: tutti i mercatini e gli eventi

Savignone. Non solo a Genova si comincia a respirare l’aria natalizia. Anche in provincia, le vie si stanno man mano riempiendo di mercatini, stand, cibo, musica e feste, in attesa del momento più magico dell’anno (qui maggiori informazioni su tutti gli eventi in provincia di Genova).

Lunedì 9 dicembre, alle 18, Savignone sarà illuminato con l’accensione di “Spelacchiotto, l’albero strambotto”, con vin brulé per tutti. Sabato 14 dicembre, dalle 14.30 alle 19, si terrà “Accendiamo il Natale al Campo sportivo”, iniziativa organizzata dal Comune di Savignone e dall’Unione Sportiva Isorelle.

L’atmosfera natalizia avvolgerà anche la frazione di Isorelle: oltre ai tipici mercatini di Natale, dove sarà possibile anche assaggiare cioccolata calda, dolcetti e vin brulè, verrà acceso l’albero “Pinuzzo“, con un’esibizione del “Piccolo coro di Isorelle” – diretto dalla soprano Annarita Cecchini – e del Moon Acoustic Duo e una caccia al tesoro con Babbo Natale per i più piccoli. Sarà, inoltre, presente la Croce Rossa Odv Comitato Valle Scrivia – Unione territoriale di Savignone – per illustrare le iniziative sul territorio, compresa la distribuzione di viveri alimentari.

Sabato 21 dicembre, alle 20.45, presso la Chiesa di San Bartolomeo, prenderà vita il “Concerto di Natale” organizzato dalla Corale di Isorelle e con ospite il coro Soreghina. Sempre a San Bartolomeo, domenica 22 dicembre, alle 15.00, si terrà l’evento “In Natale delle storie”: la giornata si aprirà con lo spettacolo a cura di Dario Apicella, “C’è aria di Natale”, storie poetiche e divertenti per i più piccoli in attesa delle feste. Alle 16.00, prevista una merenda al ricreatorio con dolci di Natale. In seguito, alle 16.30, verranno presentati i libri “Galata dei genovesi” e “Galata – da genovese a ottomana” di Agostino Carlo Segalerba. Per finire, alle 18.30, si potrà assistere al saggio di musica degli allievi de La Quinta del Lupo.