Municipio Zero, il laboratorio itinerante di Avs parte lunedì 16 dal teatro della Tosse

Genova. Parte Municipio Zero, un laboratorio di Alleanza Verdi Sinistra che gira nei quartieri di Genova, per costruire insieme una città migliore. Il primo incontro lunedì 16 dicembre alle 18.30 nel Foyer del Teatro della Tosse.

“Genova infatti non è solo il suo centro, ma una città di territori molto diversi tra loro – spiegano le organizzatrici, Selena Candia, capogruppo in consiglio regionale di Avs, e Simona Cosso, segretaria genovese di Sinistra Italiana – dopo anni di accentramento attuato da Bucci, cambiamo radicalmente. Ascoltiamo abitanti, associazioni, movimenti: discutiamo e insieme miglioriamo la nostra città”.

L’incontro al Foyer del Teatro della Tosse sarà organizzato su 3 tavoli per parlare di lavoro, servizi nei quartieri (salute, verde, trasporti) e spazi di aggregazione.

Ai tavoli parteciperanno come esperti esterni Michele Ciulla di Sinistra Universitaria; Amanda Pederzolli di Genova Che Osa; Antonio Caminito, già segretario genovese di Fiom; Stefano Bigliazzi di Legambiente Liguria; Caterina Pizzimenti di Ambulatorio Città Aperta .

“Vogliamo coinvolgere in un percorso partecipativo e progettuale cittadine e cittadini, le associazioni dei territori, i movimenti, le organizzazioni della società civile per ascoltare, discutere e progettare insieme una città migliore”, continuano Candia e Cosso.

Il prossimo incontro di Municipio Zero sarà a gennaio, nel ponente di Genova.

Ma non finisce qui l’impegno per i quartieri di Alleanza Verdi Sinistra. Parte infatti una seconda iniziativa per portare nelle strade della città un’idea di manovra finanziaria “Verde e Solidale”, con 5 proposte in risposta alla Legge di Bilancio del Governo: è fondamentale infatti destinare soldi e risorse per la giustizia sociale e ambientale, per ridurre le diseguaglianze, per tutelare l’ambiente e migliorare la vita delle persone.

Dopo il primo appuntamento la mattina di sabato 13 dicembre in Via XX Settembre e nel mercato di Terralba, si replica sabato 21 dicembre alle 10, in Via Sestri a Sestri Ponente in Piazza Montano a Sampierdarena.