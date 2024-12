Multedo, tir slittano per entrare al casello: in arrivo l’asfalto drenante per via dei Reggio

Genova. “Come mi è stato confermato dagli uffici, l’intervento per la stesura di asfalto drenante in via dei Reggio nel tratto stradale in prossimità dello svincolo autostradale era stata inserito nell’ambito dei programmi di Aster. Purtroppo l’intervento non è ancora stato fatto e deve essere eseguito. Assicuro che sarà effettuato certamente entro i primi mesi del 2025”.

Con queste parole e questa promessa, l’assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente ha risposto ll’interrogazione del consigliere di Vince Genova Paolo Gozzi che chiedeva novità sulla “promessa” dell’amministrazione civica di far posizionare dell’asfalto drenante in via dei Reggio, dove i tir, in caso di pioggia e strada bagnata, innumerevoli volte hanno incontrato problemi legati alla tenuta sull’asfalto.

“Era stata annunciata la stesura di asfalto drenante nel tratto stradale interessato “entro i mesi estivi” ma ad oggi non ci sono novità. Un mancanza di cura per un territorio dove, ogni giorni, transitano i mezzi pesanti diretti ai depositi chimi. Ferrocisterne che contengono migliaia di litri di derivati dal petrolio”, aveva commentato Paolo Gozzi.