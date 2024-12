Morto a 46 anni Luca Filippone, addio al “cap” del San Desiderio

Genova. Era malato da tempo e anche se in tanti facevano il tifo per lui – persino Francesco Totti, che gli aveva inviato un messaggio di vicinanza – Luca Filippone se n’è andato, a soli 46 anni.

Già capitano del San Desiderio, ma conosciuto in città non solo per motivi calcistici, soffriva per una malattia incurabile. E oggi, alla notizia della sua morte, sono moltissimi i messaggi di cordoglio sui social da parte di amici e compagni di squadra.

I funerali di Luca Filippone si terranno mercoledì 18 dicembre alle 10 nella parrocchia della Santissima Annunziata del Chiappeto di via Minoretti. Domani, martedì, alle 19, rosario a casa di Luca.

“Questo lunedì non parleremo della partita di ieri – si legge in un post del San Desiderio calcio – questo lunedì tutti i nostri pensieri sono per salutare il capitano, che ieri ci ha lasciato. Luchino non è stato un semplice calciatore per il SanDe, Luchino è stato la nostra bandiera, un nostro amico, un nostro fratello che ha da sempre incarnato tutti i nostri valori, non ultimo quello della scuola calcio. Con lui abbiamo vinto campionati, siamo retrocessi, siamo risaliti sempre con il gialloblù sul cuore. A tutta la sua famiglia un grande abbraccio da tutto il SanDe. Ciao Capitano, salutaci il pres”. Il riferimento è a Silvio Frangioni, presidente gialloblù scomparso prematuramente qualche anno fa.