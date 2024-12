Lite tra ex fidanzati in strada, 25enne finisce in ospedale

Genova. Un litigio tra ex fidanzati è degenerato in violenza, lunedì mattina, in strada a Molassana.

È successo poco prima delle 9 all’altezza del ponte Feritore. Tra i due è nato un litigio, e dalle parole l’uomo, 33 anni, è passato ai fatti, aggrediendo l’ex compagna 25enne e facendola cadere a terra, procurandole anche una contusione al naso e facendole battere la testa.

La ragazza è stata soccorsa da un’ambulanza della pubblica assistenza di Molassana e accompagnata all’ospedale Galliera in codice giallo. Dell’accaduto è stata informata la polizia, che sta adesso raccogliendo gli elementi per formalizzare la denuncia.