Molassana, al via il bando per i parcheggi di ponte Fleming: 74 posti a 50 euro al mese

Genova. Sono 74 i posti auto della rimessa pubblica di ponte Fleming a Molassana che saranno messi a bando in questi giorni al fine di definirne l’assegnazione. Una assegnazione che prevede un canone di 5o euro al mese e che avrà una durata di tre anni.

Il bando, proposto dal Municipio IV Media Val Bisagno e approvato dal Comune di Genova, vedrà due graduatorie, una destinata ai residenti della circoscrizione a l’altra alle attività economiche sempre del municipio. Avranno diritto di prelazione i partecipanti al bando che avevano precedentemente un contratto di affitto nella suddetta area di parcheggio, indipendentemente dal punteggio ottenuto.

Le domande presentate in sede di bando e non soddisfatte verranno poste in una lista di attesa. Tali richieste, qualora non risulti disponibile alcun posto auto, andranno ad integrare la lista di attesa, in relazione alla data di presentazione dell’istanza. Nel caso di successiva disponibilità di posti, tali spazi verranno assegnati secondo l’ordine della lista di attesa, fermo il permanere dei requisiti di accesso. Nel caso in cui la totalità delle domande da parte dei residenti fossero inferiori ai 74 posti auto disponibili, si procederà all’assegnazione della quota residuale agli operatori economici al costo mensile di 60 euro.

A questo link il bando e come partecipare LINK