Minacce armato di pistola su TikTok, truffatore scoperto dai carabinieri e arrestato

Genova. Prima la truffa, poi la minaccia con tanto di pistola (ad aria compressa) sui social. Un uomo di 35 anni è stato arrestato e portato in carcere dai carabinieri al termine di un’indagine partita, appunto, dalla denuncia relativa alla finta compravendita di un’auto.

L’uomo, un cittadino marocchino di 35 anni, ha promesso a un connazionale di vendergli una macchina, ma dopo il pagamento non l’ha mai consegnata. È stato quindi denunciato, ma nel corso di una diretta su TikTok aveva minacciato la vittima usando una postola ad aria compressa.

I carabinieri della stazione di Genova Prà hanno quindi perquisito la sua abitazione e hanno trovato l’arma. A quel punto è scattata per lui l’ordinanza di sospensione provvisoria della misura alternativa di affidamento in prova al servizio sociale, sostituita con la misura cautelare della custodia in carcere, emessa dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Genova.