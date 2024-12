Meteo, sabato di sole sulla Liguria: mare mosso, ma cala il vento

Liguria. Nei prossimi giorni assisteremo al transito di fronti attenuati da nord-ovest che in Liguria avranno scarsi effetti nel campo delle precipitazioni. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: giornata soleggiata su tutta la regione. Passaggio di velature al mattino e alla sera senza conseguenze.

Venti: deboli da nord al mattino, deboli da sud nel pomeriggio, in rinforzo dalla sera. Mari: molto mosso per onda lunga da sud-ovest, in scaduta nel corso della giornata.

Temperature: minime in calo, massime in contenuto aumento. Costa: Min: +5°C/+9°C – Max: +12°C/+15°C; interno: Min: -4°C/+1°C – Max: +8°C/+12°C.

DOMENICA 22 DICEMBRE: annuvolamenti irregolari specie sul settore centro-orientale dove non escludiamo pioviggini o piovaschi in corrispondenza degli addensamenti più consistenti. Nuvolosità meno estesa e con belle schiarite a ponente.

Venti: moderati da sud-est con locali rinforzi. Mari: inizialmente poco mosso, ma rapido aumento del moto ondoso fino a localmente agitato al in serata. Temperature: minime in aumento, massime in lieve calo.

LUNEDì 23 DICEMBRE: cielo in prevalenza sereno e limpido con sostenuta ventilazione settentrionale, temperature in calo.