Genova. Il meteo di oggi a Genova e in Liguria sarà caratterizzato da un aumento spiccato delle temperature grazie a una breve parentesi anticiclonica che interessa il centro ovest del Mediterraneo. Secondo il centro meteo Limet avremo tempo stabile e asciutto fino a domani, martedì, quando l’indebolimento dell’alta pressione favorirà la rotazione delle correnti ai quadranti meridionali e a un conseguente aumento della nuvolosità sulla nostra regione.

Il meteo di oggi, lunedì 16 dicembre a Genova e in Liguria

Cieli sereni o poco nuvolosi nelle prime ore della giornata su tutta la regione con possibile transito di nuvolosità di tipo alto sullo spezzino. A partire dalle ore pomeridiane locale aumento della nuvolosità tra Genovesato Occidentale e Savonese Orientale con interessamento progressivo in serata alle zone limitrofe e alle vallate interne. Pressoché sereno o poco nuvoloso sugli estremi di regione nella seconda parte di giornata.

Venti

deboli dai quadranti meridionali su tutti i settori, in rinforzo serale da Sud-Est sull’Imperiese.

Mari

poco mossi o quasi calmi in mattinata e nel pomeriggio. Poco mossi o localmente mossi in serata sui settori Orientali.

Temperature

Stazionarie le minime con valori al di sotto dello zero nelle zone dell’entroterra interessate a inversione, massime in generale aumento su tutti i settori (maggiormente in quelli costieri).

Costa: Min: +6°C/+11°C – Max: +13°C/+18°C

Interno: Min: -4°C/+4°C – Max: +7°C/+13°C

Le previsioni meteo per domani, martedì 17 dicembre