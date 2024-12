Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 13 dicembre, al mattino è prevista una nuvolosità in lento aumento su tutta la Liguria, in prevalenza di tipo medio-alto. Qualche fiocco di neve sulle Alpi Liguri e deboli piogge sull’Imperiese attorno a mezzogiorno. Nel corso della giornata ulteriore infittimento delle nubi a cui saranno associate deboli piogge sparse lungo le coste. Possibilità di deboli nevicate o sfiocchettate in Appennino oltre i 700-800 metri, ma con accumuli molto scarsi.

Venti

Forti da nord sul Savonese e Genovese, lato costa. Rinforzi sui crinali e negli spazi aperti. Venti deboli da nord-est a levante e tra est-nord-est moderati sull’Imperiese.

Mari

Stirato sotto costa, mosso al largo e sull’Imperiese per onda corta da est.

Temperature

Minime stazionarie o in lieve aumento, massime in calo.

Costa: Min: +7/+10°C – Max: +11/+13°C

Interno: Min: -3°C/+6°C – Max: +1/+8°C