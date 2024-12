Genova. Sprofonda velocemente verso i Balcani la saccatura fredda, portando gli ultimi effetti perturbati sulle regioni Adriatiche. Una nuova rimonta anticiclonica è pronta a prendere terreno sull’Europa centro-occidentale nei giorni Natalizi, favorendo giornate soleggiate e temperature massime superiori alla media del periodo sulla nostra regione. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: raffiche di Tramontana localmente superiori ai 50-60 Km/h sugli sbocchi vallivi del Savonese e del Genovesato centro-occidentale.

Cielo e Fenomeni: cieli sereni su tutta la regione per l’intero periodo con l’assenza quasi totale di copertura nuvolosa dall’Imperiese allo Spezzino. Foschie nelle prime ore del mattino possibili solo sui versanti padani nelle zone limitrofe alla Pianura.

Venti: deboli o moderati dai quadranti settentrionali con rinforzi tra Genovesato e Savonese e sulle vallate esposte dell’entroterra del medio-levante. Mari: stirati sotto costa, mossi o molto mossi al largo.

Temperature: minime stazionarie in costa e in lieve diminuzione nell’entroterra. Massime in generale aumento ovunque (ad esclusione delle vallate del Genovesato occidentale e del Savonese Orientale) con valori più alti sulla Riviera di Ponente e quella di Levante. Costa: Min: +5°C/+11°C – Max: +11°C/+18°C; interno: Min: -4°C/+5°C – Max: +6°C/+13°C.

MERCOLEDì 25 DICEMBRE: giornata Natalizia caratterizzata da tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con un possibile transito di velature nel corso del pomeriggio sul Centro-Levante

Venti: deboli dai quadranti settentrionali con locali rinforzi sulle vallate del Genovesato e al largo. Mari: tra mossi e molto mossi al largo. Stirati o poco mossi sui settori costieri

Temperature: in lieve calo sui versanti padani ove il freddo tenderà a isolarsi nei bassi strati (soprattutto nelle prime ore del mattino). In generale aumento sui settori costieri ,sia nei valori minimi che in quelli massimi, con locali punte di +18/+19 C sulla riviera di Ponente.

GIOVEDì 26 DICEMBRE: Santo Stefano che trascorrerà in modo analogo a Natale con cieli sereni su tutta la regione. Valori minimi ampiamente sotto zero sui versanti padani e valori massimi in costa ampiamente sopra le medie del periodo. Ventilazione dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi sotto costa.