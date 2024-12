Genova. Un’intensa perturbazione a carattere freddo interesserà la nostra regione tra sabato e domenica con venti forti, piogge e nevicate anche a bassa quota in Appennino. Parziale miglioramento nella giornata di lunedi 9 dicembre.

Al mattino nubi in aumento sul settore centro-occidentale della regione con i primi piovaschi tra Voltrese e Savonese di Levante; cielo da sereno a velato altrove. Dal pomeriggio deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche su tutta la regione, con rovesci lungo la costa centro-orientale e quota neve in calo fino ai fondovalle dei versanti padani tra la sera e la notte. Quota neve lato costa attorno a 300-500 metri con possibili intrusioni più in basso sul settore centro-occidentale regionale nella notte con la Tramontana Scura. Fenomeni meno probabili su Imperiese e Savonese occidentale.

I venti saranno moderati tra sud e sud-est, in drastica rotazione a nord fino a forti in serata sul settore centro-occidentale, permarranno venti tra est e sud est sullo Spezzino, in successiva rotazione a nord. Le temperature vedranno un drastico calo termico tra tardo pomeriggio e sera.