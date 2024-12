Liguria. Un temporaneo aumento della pressione sul Mediterraneo occidentale determina condizioni di tempo stabile anche sulla nostra regione almeno per i prossimi due giorni.

Il Limet, associazione ligure di meteorologia, avverte di fare attenzione alla tramontana tesa ancora presente stamattina sul settore centro-occidentale, in particolare negli sbocchi vallivi del savonese e del genovese occidentale. I residui addensamenti nuvolosi sull’Appennino, specie quello occidentale, tenderanno a sparire nel pomeriggio. Sulla costa già ampie schiarite dal mattino. Nel pomeriggio e in serata cielo sereno su tutta la regione.

Venti prevalentemente da nord-nord est, sarà teso ancora al mattino sul settore centro-occidentale, più moderato altrove. Nel corso del pomeriggio la ventilazione sarà in graduale calo ovunque.

Mare stirato sotto-costa sul settore centrale, mosso al largo e nell’imperiese. Moto ondoso in graduale calo.

Temperature minime in calo sulla costa tra +5 e +9° C, nell’interno tra -3° C e +5° C. Massime in aumento sulla costa tra +12 e +16°C, nell’interno tra +4 e +9°C.

Giovedì 12 dicembre

Giornata decisamente soleggiata su tutta la regione. Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mare mosso a ponente e al largo, poco mosso altrove e temperature in generale aumento.

Venerdì 13 dicembre

Nuvolosità in graduale aumento su tutta la regione. Probabili rovesci specialmente a ponente. Ventilazione moderata settentrionale. Temperatura in calo.