Liguria. L’anticiclone tende a proteggere l’Europa occidentale, conseguentemente, sulla Liguria, sono attese, secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia, correnti settentrionali in un contesto stabile e in prevalenza soleggiato, specie tra oggi e domani. Attenzione, però ai venti fino a forti dai quadranti settentrionali tra Genova e Capo Mele e sulle aree esposte dell’entroterra del Levante. Nel pomeriggio temporanea rotazione a sud sull’imperiese.

Stamattina ancora nubi basse o banchi di nebbia sui versanti padani; cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con solo qualche locale annuvolamento più compatto, lungo la fascia costiera, specie nelle prime ore. Dal primo pomeriggio ampi spazi soleggiati anche nelle zone interne, con i cieli che si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi sull’intero territorio regionale. Verso sera ritornerà qualche nube bassa sui versanti padani.

Mare stirato o mosso sotto-costa del bacino centro-occidentale, fino a molto mosso al largo. Da mosso a poco mosso a Levante.

Temperature minime in generale calo sulla costa tra +5 e +11° C, nell’entroterra tra -4° C e +5° C. Massime stazionarie o in leggero aumento a Levante, in diminuzione altrove sulla costa tra +11 e +16° C, nell’interno tra +5 e +11° C.

Giovedì 5 dicembre

Tra la notte e il mattino venti fino a tesi o forti dai quadranti settentrionali tra Genova e Capo Mele, nel resto della Liguria deboli o moderati. Nelle ore notturne nubi basse o banchi di nebbia sui versanti padani alle spalle del settore centrale, cieli sereni altrove. A seguire, e fino al termine della giornata, cieli da sereni a velati sull’intero territorio regionale. Mare poco mosso, localmente mosso al largo del Ponente. Temperature minime in calo, massime stabili od in lieve diminuzione.

Venerdì 6 dicembre

Estesa nuvolosità, generalmente di tipo medio-alto, sull’intera regione, ma in un contesto prevalentemente asciutto. Schiarite via via più ampie a partire dalle ore pomeridiane. Temperature stazionarie.