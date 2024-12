Liguria. Alta pressione in graduale indebolimento sulla Liguria, con correnti meridionali nei bassi strati responsabili del tempo perturbato dei prossimi giorni. Lo affermano le previsioni meteo del Centro Limet.

Le previsioni per oggi, mercoledì 18 dicembre

Cielo e Fenomeni: al mattino nuvolosità bassa ben compatta sarà presente soprattutto sul settore centro-orientale. Non sono esclusi deboli piovaschi intermittenti localizzati tra Genovesato e Tigullio. Qualche schiarita in più solo su Imperiese. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto con ancora possibili deboli piovaschi sul centro-levante.

Venti: moderati dai quadranti meridionali.

Mari: mosso specie a levante.

Temperature: stazionarie.

Costa: Min: +7°C/+12°C – Max: +12°C/+16°C

Interno: Min: +2°C/+7°C – Max: +8°C/+13°C

Le previsioni per giovedì 19 dicembre

Avvisi: vento da sud in graduale rinforzo nel corso della giornata.

Cielo e Fenomeni: nuvoloso o molto nuvoloso su tutta la regione. Rovesci più probabili tra Genovese e Spezzino.

Venti: moderati da Sud in graduale rinforzo.

Mari: mosso in aumento a molto mosso in serata a levante.

Temperature: stazionarie.

Tendenza per venerdì 20 dicembre

Avvisi: burrasca di tramontana tra Genovese e Savonese.

Cielo e Fenomeni: al mattino ancora tempo incerto con rovesci sul centro-levante. Migliora nel corso della giornata. Vento da nord forte tra Genova e Savona con raffiche a burrasca. Temperature in generale calo (previsione incerta, seguire i prossimi aggiornamenti).