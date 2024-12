Messias, la diagnosi conferma un nuovo stop per cause muscolari per il giocatore del Genoa

Genova. Una distrazione al soleo, ossia un muscolo del polpaccio. Ecco il nuovo problema di Junior Messias il cui calvario fisico non sembra terminare in questa stagione molto sfortunata per lui. Il giocatore del Genoa verrà rivalutato nelle prossime settimane.

Nessuna buona notizia dall’infermeria in vista della partita a Milano contro il Milan.

Al momento non sono previsti rientri dei giocatori che già non erano disponibili nella partita contro il Torino.

Continuano l’iter di progressivo rientro in gruppo sia Ekuban, sia De Winter, sia Ekhator.