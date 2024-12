Merli e tordi usati come uccelli da richiamo dai bracconieri: salvati e portati al Cras

Genova. Tre merli e tre tordi catturati per essere usati come richiami e destinati a passare tutta la vita in gabbia sono stati salvati dai carabinieri forestali e trasferiti al Cras di Campomorone per essere poi finalmente rimessi in libertà.

A raccontarlo sono stati proprio gli operatori dell’Enpa, che hanno confermato un modus operandi molto frequente tra i bracconieri: la cattura di uccelli – solitamente tordi e merli – dal loro habitat per chiuderli in gabbia e utilizzarli durante le battute di caccia affinché, attraverso il loro canto, richiamino altri uccelli che il cacciatore può catturare.

Agli uccelli da richiamo viene solitamente apposto un anello identificativo, falso, per attestare che provengono da allevamenti e sono dunque detenuti legalmente. Quelli portati al Cras avevano proprio anelli falsi alle zampe: spacciati come allevati, erano invece selvatici prelevati dai boschi.

“Per fortuna sono stati recuperati e portati al nostro Cras. Purtroppo presentano tutti i segni di detenzione in cattività: la loro permanenza in gabbie troppo piccole ha compromesso il loro piumaggio – spiegano gli operatori dell’Enpa -Questi turdidi dovranno dunque aspettare la muta, così da avere un piumaggio nuovo di zecca. Nel frattempo potranno contare sulle cure dei nostri volontari, in modo da recuperare le forze e la loro splendida forma e riguardarsi così la loro meritata libertà. La lotta al bracconaggio non finisce mai”.