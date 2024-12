Mercatini di Natale a Genova: da De Ferrari a piazza della Vittoria sino al centro storico, tutti gli appuntamenti

Genova. Si accende ufficialmente il Natale a Genova: nel fine settimana dell’Immacolata inizia la vera “volata festiva”, con l’inaugurazione di mercatini e l’accensione delle luminarie e dell’albero di Natale in piazza De Ferrari. Quest’anno sono tanti gli spazi dedicati all’artigianato e alle eccellenze liguri e non solo in cui si potrà fare shopping e acquisti natalizi, e proprio il 7 dicembre prende il via uno dei mercatini più attesi, tradizione ormai da otto anni: il Mercatale, il mercatino allestito in piazza De Ferrari firmato da Cna Genova.

L’inaugurazione è prevista per il pomeriggio di sabato, un’edizione “extra large” che durerà sino al 22 dicembre. Intorno alla fontana saranno allestite 40 casette di legno per un totale di 48 espositori, sui banchi tessuti, gioielli, decorazioni per la casa, composizioni floreali ma anche specialità liguri come olio, pesto, vini e dolci tradizionali. A fare da cornice al “villaggio natalizio”, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20, un videowall installato sulla facciata di palazzo Ducale che proietterà video promozionali.

“Oltre al periodo più esteso di Mercatale in piazza De Ferrari, per questa edizione abbiamo puntato ancor di più sull’offerta di qualità, criterio che da sempre contraddistingue la nostra manifestazione – ha spiegato la presidente di Cna Genova, Paola Noli – Nella selezione delle imprese abbiamo voluto rafforzare la presenza del marchio ‘Artigiani in Liguria’ e ampliare l’offerta merceologica inserendo nuovi prodotti come, ad esempio, quelli a base di pesce. Inoltre, freschi del recente campionato del pandolce genovese basso abbiamo pensato di dare spazio agli artigiani che interpretano sapientemente la ricetta di questo prodotto che sta diventando sempre di più uno strumento di marketing territoriale”.

Il Mercatale è sostenuto da Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio : “Anche quest’anno le ormai classiche casette in piazza De Ferrari arricchiranno l’offerta cittadina nel periodo natalizio e contribuiranno a diffondere e rafforzare il messaggio ‘compra sottocasa’ – ha detto il presidente della Camera di Commercio di Genova, Luigi Attanasio-

“La Camera di Commercio è al fianco di Cna Genova per questa e per le tante altre iniziative che valorizzano il saper fare del nostro territorio – evidenzia il presidente della Camera di Commercio di Genova, Luigi Attanasio – che per il quinto anno le istituzioni e le associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato genovesi e liguri hanno scelto di rilanciare durante le feste”.

Dal mercatino di San Nicola a quello di Emergency, gli altri appuntamenti con lo shopping in centro

Il Mercatale non è l’unico mercatino cittadino in cui fare shopping nel periodo natalizio. A Piccapietra è stato infatti già inaugurato il mercatino di San Nicola, immancabile appuntamento con le associazioni genovesi arrivato ormai alla 35esima edizione, mentre in piazza della Vittoria sono terminati i lavori di allestimento della Fiera di Natale, che ha aperto ufficialmente al pubblico.

Anche in piazza Matteotti sono arrivate le casette di legno che ospitano il mercatino di Natale e dell’Epifania organizzato da Terliguria Confesercenti, e in Galleria Mazzini è già iniziata la Fiera del Libro. Sabato 7 dicembre invece inaugura lo storico mercatino di Natale artigiano di piazza Campetto e Soziglia, nel cuore del centro storico.

Sul fronte solidarietà, in salita Santa Caterina ha aperto il negozio di Natale di Emergency, con tante idee regalo solidali disponibili sino al 24 dicembre. Da venerdì 6 a lunedì 23 dicembre, tutti i giorni dalle 12 alle 22 nei prefestivi e dalle 12 a mezzanotte il venerdì e il sabato, la sede di Music for Peace di via Balleydier 60 ospita Che Stella!: 50 stand di artigianato, cibo e bevande, ma anche laboratori didattici e attività per i più piccoli, musica e dj set, cabaret, teatro e spettacoli di danza. In via XXV Aprile 12B, invece, appuntamento con il mercatino di Helpcode, in vendita pezzi unici realizzati a mano da artigiane e artigiani che l’associazione sostiene con progetti ad hoc in Mozambico, Cambogia e Nepal.

Ci sono poi gli appuntamenti “lampo”: sabato 7 e domenica 8 dicembre ai Giardini Luzzati è in programma l’edizione natalizia del Cactus Market, il mercatino dedicato all’artigianato, stesse date per il CaligoFestival all’Ostello Bello di via Balbi, due giorni di eventi costellati da shopping tra i banchi di TUss Edizioni, Pepita Ramone, Scuola di Comics Genova, Jessica Rassi, Isabella Bersellini, Jacopo Oliveri e 70magenta.

Ancora, spostandosi dal centro: sabato 7 dicembre a Certosa la festa di Natale di quartiere tra luminarie, attività per i più piccoli, canti di Natale, esibizioni di danza e ginnastica e shopping tra i negozi e le bancarelle di artigianato.