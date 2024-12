Valle Scrivia, a Busalla tornano i mercatini di Natale e gli eventi per le feste

Busalla. Torna, anche quest’anno, “Natale Insieme a Busalla”, il ricco programma di eventi natalizi a cura di Comune di Busalla, Pro Loco e Civ Il Ninfeo che, per oltre un mese, animerà l’intero paese al centro della Valle Scrivia tra spettacoli, concerti, mostre, esibizioni, animazione per bambini e aperture prolungate dei negozi.

Immancabili, dal 6 al 24 dicembre, saranno naturalmente i Mercatini di Natale nelle tradizionali casette di legno in piazza Macciò, dove sarà possibile acquistare tante idee regalo e rifocillarsi con cioccolata calda, vin brulé, panini e crêpes.

Restando in centro, sabato 14 dicembre piazza Colombo ospiterà delle curiose creazioni natalizie con le motoseghe, esibizione artistica e scenografica di lavorazione del legno decisamente particolare, e per tutte le vie del paese è in programma nello stesso giorno una grande caccia al tesoro. All’indomani, domenica 15 dicembre, ancora intrattenimento per bambini in piazza Macciò e via Vittorio Veneto con l’arrivo di Babbo Natale in motocicletta e uno spettacolo di bolle di sapone e teatro di figura.

Imperdibile, poi, venerdì 27 dicembre, il trekking urbano alla scoperta dei presepi di Busalla, con partenza dalla chiesa San Giorgio di Sarissola alle 15 e conclusione alla cappelletta della Madonna della Guardia con pandolce e cioccolata calda.

L’allestimento spettacolare “C’è aria di festa” e i concerti a Villa Borzino

Location immancabile nel Natale busallese è Villa Borzino dove, dal 6 all’8 dicembre, sarà riproposto l’allestimento scenografico “C’è aria di festa”, quest’anno ispirato al Barocco: inaugurazione giovedì 5 dicembre alle 21 con la partecipazione del gruppo Da-i bricchi a-o mâ ad accompagnare gli ospiti tra gli ambienti dell’antica dimora signorile che, al piano superiore, sulla scia del successo dell’omonimo Festival ospita oggi il Museo dello Spazio, liberamente visitabile per l’occasione.

La stessa Villa Borzino sarà teatro di diversi concerti presso la Sala della Musica, tutti con inizio alle ore 21: venerdì 6 dicembre “Flowers… miniature per flauto e pianoforte” con Caterina d’Amore e Roberto Mingarini su musiche di Faurè, De Falla, Moszkowski e Morricone; sabato 7 “Dal salotto al tango” col duo composto da Matteo ed Emanuela Cagno, rispettivamente al flauto e al pianoforte, a suonare Schumann, Chaminade e Piazzolla.

Domenica 15 dicembre sarà la volta dell’atteso concerto di Dado Moroni e Andrea Bacchetti in “Due pianoforti… un’anima sola”, contaminazioni tra musica classica e jazz da parte di due tra i più grandi pianisti italiani, sotto la direzione artistica di Giovanna Savino (biglietto di ingresso 20 euro).

Sabato 21 e domenica 22 dicembre la Villa ospiterà “Alohomora: il Natale dei Maghi” tra incantesimi, ricette e pozioni natalizie, mercatino degli oggetti fantastici, giochi, balli e sfide (prenotazione obbligatoria telefonando al numero 340 4910024). Venerdì 3 gennaio, infine, il concerto gospel dei LivinGospel a cura della locale chiesa evangelica b.Church che, già il 7 dicembre presso la propria sede in via Roma, proietterà il nuovo special natalizio tratto dalla serie “The Chosen” (maggiori informazioni disponibili sul sito www.bchurch.it/natale).

Gli altri appuntamenti

Ha già aperto i battenti, e rimarrà visitabile fino al 17 gennaio, la mostra storico-documentaristica e fotografica “Teresa e le altre” dedicata a Teresa Mattei e a tutte le ventuno donne che hanno contribuito a scrivere la Costituzione italiana, allestita presso la biblioteca Bertha Von Suttner che è anche sede del laboratorio di lettura di Maria Grazia Perboni in programma il 14 dicembre, del ciclo di incontri del giovedì sera “Musica tra gli scaffali”, guida all’ascolto di concerti di musica classica curata da Giorgio Mentasti, e dell’incontro di formazione del 13 dicembre “Al cuore della democrazia. Gli impegni sociali dei cattolici”.

Altra mostra, visitabile dal 7 dicembre all’11 gennaio presso il Palazzo Municipale di Busalla, è quella frutto di un’inedita collaborazione con il liceo artistico statale “Klee-Barabino” dal titolo “Immaginando: viaggio nell’espressione giovanile”. Sono previsti incontri con gli allievi della scuola, le cui date saranno comunicate prossimamente sul sito www.comune.busalla.ge.it.

Completano il programma i concerti alla parrocchia San Giorgio di Busalla delle Armonie Corali Liguri il 22 dicembre e dell’associazione musicale Canticorum Jubilo il 12 gennaio, giornata in cui è previsto anche lo spettacolo a cura dell’Anpi “Per non perdere le staffette”, di e con Simona Ugolotti, alla biblioteca Von Suttner; e infine il piccolo mercatino di oggetti natalizi alla Madonna della Guardia in via al Convento, con distribuzione di panettone e cioccolata calda, tutti i lunedì dopo la celebrazione del rosario e della messa.

Si ricorda, inoltre, che per tutto il periodo natalizio saranno visitabili i presepi di Busalla, a cominciare proprio da quello realizzato da Alessandro Ansaldi alla Madonna della Guardia e passando per tutti gli altri allestiti nelle frazioni di Semino e Bastia, a Prele, nella Chiesa di San Rocco, presso la sede della Croce Verde e nelle parrocchie di Busalla e Sarissola, entrambe intitolate a San Giorgio.

Natale Insieme a Busalla 2024, il programma completo

Biblioteca Bertha Von Suttner

Teresa e le altre

Mostra storico documentaristica e fotografica su Teresa Mattei e sulle 21 donne che contribuito a scrivere la Costituzione Italiana

Apertura durante orario apertura biblioteca

a cura di ANPI Busalla, Centro Studi Storici Alta Valle Scrivia e Comune di Busalla

▶ domenica 1° dicembre

Ritrovo presso la pista di atletica “Luigi Passadore” – ore 8.00

Decima prova del 16° Giro della Liguria | Gran premio ASD MTB Wolves Busalla (Trofeo Comune di Busalla)

manifestazione di mtb/ciclocross/gravel aperta a tutti i tesserati ACSI, FCI E EPS

a cura di ASD Wolves Busalla

▶ lunedì 2 dicembre

Cappella della Madonna della Guardia, via al Convento, Busalla – ore 17.00

Dopo il rosario e la messa, panettone e cioccolata calda e piccolo mercatino di oggetti natalizi e visita al Presepe realizzato da Alessandro Ansaldi

a cura degli Amici della Cappelletta ODV

▶ dal 7 dicembre 2024 all’11 gennaio 2025 – inaugurazione sabato 7 dicembre alle ore 15.30

Palazzo Municipale di Busalla – orario di apertura degli uffici comunali

Immaginando: Viaggio nell’espressione giovanile

Mostra degli allievi del Liceo Artistico Statale “Klee-Barabino” di Genova

Sono previste apertura straordinarie con la presenza degli allievi che racconteranno il Klee-Barabino (consultare www.comune.busalla.ge.it per l’aggiornamento delle date e degli incontri)

▶ mercoledì 4 dicembre

Biblioteca Bertha Von Suttner – ore 21.00

Nell’ambito di Musica tra gli scaffali a cura di Giorgio Mentasti: guida all’ascolto dei concerti per mandolino di Vivaldi e Hummel

▶ venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 dicembre

Villa Borzino – dalle ore 10.00 alle ore 21.00

C’è aria di festa

Nelle stanze di Villa Borzino è iniziata la magia del Natale. L’albero è pronto per la grande Festa,

la musica allieterà gli ospiti e la tradizione del tempo antico soffierà tra i cuori…

Inaugurazione giovedì 5 dicembre, ore 21.00 con la partecipazione del Gruppo Da-i bricchi a-o mâ che accompagneranno gli ospiti alla scoperta dell’Antico Natale

a cura dell’Associazione Festival dello Spazio e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Busalla

In concomitanza a questi giorni di festa sarà visitabile il Museo dello Spazio di Villa Borzino.

▶ 6-7-8 e 13-14-15 e 20-21-22-23-24 dicembre

piazza Macciò – dalle ore 10.00

10a edizione dei Mercatini di Natale di Busalla

nelle tradizionali case di legno

a cura della Pro Loco di Busalla e del Comune di Busalla

▶ venerdì 6 dicembre

Sala della musica di Villa Borzino – ore 21.00

Flowers… miniature per flauto e pianoforte

Caterina d’Amore, flauto | Roberto Mingarini, pianoforte

Concerto con musiche di Faurè, De Falla, Moszkowski, Morricone

▶ sabato 7 dicembre

Biblioteca Bertha Von Suttner – ore 17.30

Mille papaveri rossi

Presentazione del libro di Sergio Badino (Piemme)

a cura di ANPI Busalla

Sala della musica di Villa Borzino – ore 21.00

Dal salotto al tango

Duo Cagno: Matteo Cagno, flauto | Emanuela Cagno, pianoforte

Concerto con musiche di Schumann, Chaminade, Piazzolla

b.Church, via Roma, 2 Busalla – ore 21.00

“Natale con The Chosen”, proiezione del nuovo special di Natale tratto dalla serie “The Chosen” (info: http://bchurch.it/natale)

a cura di b.Church

▶ domenica 8 dicembre

Giardini Mameli – ore 11.30

Inaugurazione dell’“Albero di Natale della Sicurezza”

a cura di ANMIL, con il patrocinio del Comune di Busalla

▶ lunedì 9 dicembre

Cappella della Madonna della Guardia, via al Convento, Busalla – ore 17.00

Dopo il rosario e la messa, panettone e cioccolata calda e piccolo mercatino di oggetti natalizi e visita al Presepe realizzato da Alessandro Ansaldi

a cura degli Amici della Cappelletta ODV

▶ mercoledì 11 dicembre

Biblioteca Bertha Von Suttner – ore 20.45

Giornata Internazionale della Montagna, incontro con Andrea Parodi, autore di guide escursionistiche

a cura di ASD Atletica Vallescrivia e GEB

▶ giovedì 12 dicembre

Biblioteca Bertha Von Suttner – ore 21.00

Nell’ambito di Musica tra gli scaffali a cura di Giorgio Mentasti: guida all’ascolto di Die Schöpfung (La Creazione) di Franz Joseph Haydn

▶ venerdì 13 dicembre

Biblioteca Bertha Von Suttner – ore 21.00

Al cuore della democrazia. Gli impegni sociali dei cattolici

Incontro di formazione | Relatore Don Massimiliano Moretti, parroco di Santa Zita di Genova e vice direttore dei Cappellani del lavoro

a cura dell’Azione Cattolica di Busalla

Salone della Liberi Operai – ore 21.00

C’era un ragazzo

Spettacolo teatrale/musicale dedicato a Giuseppe Salvarezza Pinan (Medaglia d’oro al valore militare alla memoria) in occasione dell’80° anniversario della sua morte. Con: Luciano De Vincenzi, Massimo “Lallo” Aliverti, Matteo Santeramo e Greta Di Fabio. Musiche Scariolanti. Supporto video a cura di Mauro Carcheri

a cura di ANPI Busalla e degli Scariolanti

▶ sabato 14 dicembre

Piazza Colombo – dalle ore 9.00 alle ore 19.00

creazioni natalizie con le motoseghe

Esibizione artistica e scenografica di lavorazione del legno con le motoseghe

a cura della Pro Loco di Busalla, L’Agricola Busalla e Protezione Civile di Montoggio

Lungo le vie di Busalla – dalle ore 15.00

caccia al tesoro di NAtale

Percorso ad indizi per la ricerca del tesoro di Natale!

a cura della Pro Loco di Busalla

Biblioteca Bertha Von Suttner – ore 16.30

Un Natale da leggere e da laboratorio

Letture di racconti natalizi con Maria Grazia Perboni

piazza Macciò – ore 16.30

Arriva Babbo Natale in motocicletta

a cura della Pro Loco di Busalla

▶ domenica 15 dicembre

Piazza Macciò e lungo via Veneto – dalle ore 15.30

Spettacoli di intrattenimento per bambini

a cura della Pro Loco di Busalla

Villa Borzino – ore 21.00

Due pianoforti… un’anima sola

Contaminazioni tra musica classica e jazz con Dado Moroni e Andrea Bacchetti

Direzione artistica Giovanna Savino – Ingresso 20,00 €

a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Busalla e Associazione Musicamica

▶ lunedì 16 dicembre

Cappella della Madonna della Guardia, via al Convento, Busalla – ore 17.00

Dopo il rosario e la messa, panettone e cioccolata calda e piccolo mercatino di oggetti natalizi e visita al Presepe realizzato da Alessandro Ansaldi

a cura degli Amici della Cappelletta ODV

▶ giovedì 19 dicembre

Biblioteca Bertha Von Suttner – ore 16.30

Un Natale da leggere e da laboratorio

Letture di racconti natalizi con Maria Grazia Perboni

Biblioteca Bertha Von Suttner – ore 21.00

Nell’ambito di Musica tra gli scaffali a cura di Giorgio Mentasti: guida all’ascolto del Concerto di Natale (musiche di Vivaldi, Palestrina, Corelli, Desprez, Frescobaldi, Scarlatti)

▶ venerdì 20 dicembre

Biblioteca Bertha Von Suttner – ore 20.30

Gli auguri di natale dal GEB

a cura del GEB (Gruppo Escursionistico Busallese)

▶ sabato 21 e domenica 22 dicembre

Villa Borzino

Alohomora: Il natale dei maghi

Vivere il Natale come veri maghi: incantesimi, ricette e pozioni natalizie, mercatino degli oggetti fantastici e dove trovarli, giochi, balli e sfide insieme ai professori più amati!

Prenotazione obbligatoria al numero 340 4910024

a cura di Avventure cittadine Genova

▶ domenica 22 dicembre

Parrocchia San Giorgio di Busalla – ore 15.00

Armonie Corali Liguri – Natale in musica e solidarietà

III edizione del Festival Liguria Musica Tradizioni a cura dell’Associazione Gruppi Corali Liguri

Cori ospiti: Le tre valli di Saluzzo (Cuneo), Coro A.V.O. di Genova e Coro Mansio Quadrata di Verolengno (TO)

Via Roma, 2 Busalla – ore 17.00

b.Christmas Celebration, con scambio di auguri finale e brindisi

a cura di b.Church

▶ lunedì 23 dicembre

Cappella della Madonna della Guardia, via al Convento, Busalla – ore 17.00

Dopo il rosario e la messa, panettone e cioccolata calda e piccolo mercatino di oggetti natalizi e visita al Presepe realizzato da Alessandro Ansaldi

a cura degli Amici della Cappelletta ODV

▶ venerdì 27 dicembre

Con partenza dalla Chiesa San Giorgio di Sarissola – ore 15.00

Presepi! Trekking urbano alla scoperta dei presepi allestiti in Busalla, conclusione alla Cappelletta della Madonna della Guardia, con pandolce e cioccolata calda

a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Busalla e degli Amici della Cappelletta ODV

▶ venerdì 3 gennaio 2025

Villa Borzino – ore 21.00

b.Gospel, concerto gospel dei LivinGospel

a cura di b.Church

▶ giovedì 9 gennaio 2025

Biblioteca Bertha Von Suttner – ore 21.00

Nell’ambito di Musica tra gli scaffali a cura di Giorgio Mentasti: guida all’ascolto della Sinfonia n. 5 in Do diesis minore (un capolavoro che racchiude tutto il mondo) di Gustav Mahler

▶ domenica 12 gennaio 2025

Biblioteca Bertha Von Suttner – ore 16.00

Per non perdere le staffette

Spettacolo di e con Simona Ugolotti

a cura di ANPI Busalla

Parrocchia San Giorgio di Busalla – ore 17.30

Siamo giunti, ecco Betlemme!

Concerto dell’Associazione Musicale Canticorum Jubilo

Nel periodo natalizio sarà possibile visitare i Presepi di Busalla a Semino, Bastia, Prele, Chiesa di San Rocco (realizzato da Alessandro Ansaldi), Croce Verde di Busalla, Parrocchia San Giorgio di Busalla, Parrocchia San Giorgio di Sarissola, Cappella della Madonna della Guardia (realizzato da Alessandro Ansaldi)