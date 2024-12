Mercatini di Natale 2024: dai borghi dell’entroterra alla Riviera, tutti gli appuntamenti con lo shopping

Genova. Il Natale è ormai alle porte, e il fine settimana dell’Immacolata è di fatto il fischio d’inizio della “maratona” di shopping per trovare doni da impacchettare e mettere sotto l’albero. E se è vero che in molti sono ormai devoti all’e-commerce e preferiscono fare acquisti comodamente seduti a casa, i mercatini natalizi non perdono il loro fascino, soprattutto quelli organizzati nei pittoreschi borghi dell’entroterra.

Anche in città le occasioni per curiosare tra stand e bancarelle di artigianato, enogastronomia, libri e idee regalo di ogni genere sono tante (qui l’elenco completo), ma sino al 25 dicembre la scelta è ampissima anche in provincia. Ecco alcuni suggerimenti per chi desidera unire l’idea di una gita fuori porta al tradizionale giro per mercatini.

Busalla

Il fine settimana dell’Immacolata, e poi di nuovo dal 13 al 15 e dal 20 al 24 dicembre, a Busalla saranno allestite casette di legno che ospiteranno i tradizionali mercatini con oggettistica, idee regalo, vin brulè e cioccolata calda.

Camogli

Il 21 e 22 dicembre il borgo marinaro ospiterà Artigianando, le “Giornate Dorate” (La magia di Babbo Natale) del Comune di Camogli in collaborazione con l’Associazione La Bottega degli Artisti. Previsti truccabimbi, mercatini con oggetti fatti a mano, laboratori, dimostrazioni e artisti di strada.

Moneglia

Prodotti tipici, laboratori per bambini e famiglie, esibizioni delle eccellenze artigianali del territorio: sono i mercatini di Natale che Moneglia ospiterà in corso Longhi dalle 10 alle 17 del 22 dicembre, mentre Babbo Natale visiterà le scuole il 19 dicembre dalle 10 alle 14 e sarà nelle frazioni del borgo il 20 dicembre dalle 14 alle 17.

Montoggio

Anche Montoggio farà vivere la magia del Natale con ‘Montoggiolotto‘: a partire dalle 10.00 dell’8 dicembre, ad animare le vie del paese sarà il mercatino di hobbistica e prodotti locali. I visitatori potranno poi godersi le esibizioni degli antichi mestieri, degustare cibi tipici e votare il presepe più bello. Dalle 12.30 previsto il pranzo a base di farinata.

Rossiglione

Sabato 14 e domenica 15 dicembre saranno giorni di festa anche a Rossiglione, tra mercatini – aperti dalle ore 10.00 –, musica, spettacoli e stand dedicati al cibo. Il tutto si concluderà con la castagnata di Natale, domenica alle 14.30, e spettacoli per bambini alle 16.00.

Rovegno

Anche Rovegno si prepara al Natale: l’8 dicembre giornata dedicata a mercatini, cioccolata calda e la possibilità di visitare e pranzare nelle aziende agricole della zona. Per i più piccoli, non mancherà l’occasione di lasciare le letterine alla Casa dell’elfo.

Santo Stefano D’Aveto

Spostandosi “in quota”, Santo Stefano D’Aveto accoglie i visitatori con i mercatini “Arte e Sapori”, tra prodotti d’artigianato ed eccellenze enogastronomiche locali. I giorni di apertura saranno sabato 7 e domenica 8, sabato 14 e domenica 15, sabato 21 e domenica 22 dicembre. I più piccoli avranno l’occasione di incontrare Babbo Natale, di visitare il laboratorio dell’elfo, la lotteria dell’abete e di fare ance il giro con gli asinelli.

Sestri Levante

A Sestri Levante i mercatini della creatività animeranno ogni weekend di dicembre, insieme alle speciali edizioni del mercatino del libro usato, in programma il 7 e 21 dicembre, e alla pista di pattinaggio in Piazza Bo, dal 6 dicembre al 12 gennaio.

Torriglia

Il 15 dicembre Torriglia ospiterà l’Elfo day, con i suoi mercatini di Natale e degustazioni di prodotti tipici, specialità tradizionali e canestrelletti.

Zoagli

Il 7 e 8 dicembre, a Zoagli, mercatini natalizi vista mare