Maxi sequestro di botti illegali a Cornigliano: c’è anche la bomba Sinner

Genova. A qualche giorno dalla fine dell’anno i poliziotti del commissariato di Cornigliano hanno effettuato un maxi sequestro di botti, tutti illegali in un’abitazione di Cornigliano. In tutto sarebbero stati sequestrati circa 5 chilogrammi di botti molto pericolosi.

Tra questi c’è la bomba Sinner, riconoscibile per il colore arancione, e altri ordigni artigianali ad alta capacità esplodente. Sul posto questa mattina sono arrivati anche gli artificieri della polizia.

Il sequestro arriva a qualche giorno dal grave incidente accaduto a Campomorone, dove un 19enne è rimasto ferito per l’esplosione di un maxi petardo che gli ha provocato una grave ferita a una mano e un trauma cranico.

I rischi dei botti illegali e anche di quelli illegali

Nonostante i divieti sono in molti a festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo con i botti. Ma le precauzioni nel maneggiare i fuochi d’artificio non sono mai abbastanza, anche se si tratta di botti legali, come spiega in questa intervista a Genova24 il capo del nucleo artificieri Federico Canfarini.