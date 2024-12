Maxi asfaltatura a Coronata: dodici giorni di lavori notturni, divieti di sosta e senso unico alternato

Genova. Dodici giorni di disagi aspettano i residenti di Coronato, l’iconico quartiere collinare della Val Polcevera che vedrà l’attivazione di un primo cantiere notturno che riasfalterà parte della omonima strada.

Secondo quanto comunicato dall’amministrazione civica, infatti, i lavori, condotti da Aster, partiranno il prossimo 9 dicembre per concludersi il 22 dicembre: come di evince dalla mappa allegata, l’area cantiere sarà compresa tra l’intersezione con via Giuseppe Calassanzio e il civico 99 di via Coronata.

In quest’area saranno presi questi provvedimenti che saranno validi dalle 20 alle 06 del mattino successivo: limite di velocità massimao dei 30 km/h, senso unico alternato regolato da movieri e, soprattutto, divieto di fermata. L’intervento, atteso dai residenti, sistemerà un manto stradale particolarmente degradato in questi ultimi anni, e nei prossimi mesi dovrebbe proseguire sulle altre parti della stessa via.