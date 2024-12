Mathilde, il 10 dicembre debutto alla Tosse per un testo che indaga sul desiderio, sull’amore e sull’identità

Genova. Non è un processo a una donna che ha avuto una relazione con un minore, né un focus sulla crisi di una coppia Mathilde, testo della commediografa francese Véronique Olmi, che debutta in prima nazionale il 10 dicembre nella sala Campana del Teatro della Tosse, ultima produzione del 2024 della Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse onlus. Si tratta più di una riflessione sull’amore, sul desiderio, sul quanto siamo disposti a perdonare e a lasciarci perdonare e sulla libertà nella creazione artistica.

Lo definisce così questo testo il regista Alessio Aronne, alla prima esperienza dopo una decina d’anni di assistente alla regia alla Tosse.

Mathilde torna a casa dopo aver trascorso tre mesi in carcere e trova il marito Pierre. “Tutto si svolge nella notte in cui torna − spiega Aronne − un dialogo serrato in cui i due mettono a nudo ogni schema della loro relazione. Si evitano e continuano a ricercarsi. Del resto Dostoevskij diceva: ‘Gli unici due giudici di una coppia sono la coppia stessa’. La presa di posizione di Mathilde sul desiderio è quello che mi ha convinto a mettere in scena questo testo insieme alla forza di Pierre“.

Per quanto riguarda la messa in scena (la scenografia è di Emanuele Conte) la casa da rifugio diventa ostile: “Pierre la sta stravolgendo, manifesta il suo dolore così”, sottolinea Aronne.

Durante questa nottata la coppia cercherà di trovare il perché della propria relazione. Una riflessione profonda all’insegna della più crudele sincerità, senza sconti, senza risposte preordinate.

Una delle grandi domande che emergono da questo titolo è: cambiare ruolo all’interno di una relazione può cambiare il nostro destino?

Il testo (durata 70 minuti) resterà in scena sino al 15 dicembre con orario 20:30 sino a sabato 14 e alle 18:30 domenica 15 (biglietti 18 euro intero; 16 euro over 65; 10 euro under 28 alla prima. Con CartaEffe biglietto ridotto).

Eleonora Giovanardi e Luca Mammoli sono i due attori che daranno corpo e voce a Mathilde e Pierre.

“Si tratta di una commedia a tinte fosche. Non è una storia di una crisi di coppia − specifica Luca Mammoli −ma racchiude in sé un’universalità di tematiche che distruggono questa coppia. Da un lato c’è un ordine sociale di convenzioni, ossia il mondo portato dal mio personaggio che è un medico oncologo che ha a che fare quotidianamente con morte e sofferenza. Ha un certo tipo di formazione ed è stato costretto a schermarsi da ciò che attiene alla vita. Dall’altro lato abbiamo una scrittrice che evade da questi schemi. Da questa ipocrisia Mathilde evade attraverso la scrittura vi si rifugia. È affamata di vita e libertà. Rompe gli schemi andando a vivere la cosa più illegale: una bomba all’interno della società. Pierre subisce questo mutamento radicale: lei lo mette di fronte alle sue ragioni che risultano difficili da capire per il mio personaggio”.

Eleonora Giovanardi confida: “All’inizio, da attrice, non volevo farlo. È un testo che fa molto male. Poi mi sono detta: ‘se fa così male allora qualcosa c’è, allora facciamolo’. Ti rendi conto di quanto sia un capolavoro perché se si sfila una battuta non regge. È difficile capire i tiranti profondi dei nostri personaggi. C’è di sicuro la tematica dell’identità. Una donna di 45 anni, senza figli, che fa l’artista e si trova in una crisi. Mi sembrava etico affrontare questa posizione della donna. Quale è la sua identità fuori dagli schemi? Al di là del processo creativo ha scoperto cosa è la vita quando si è presa sul serio. Che ruolo avrà Pierre in questa nuova donna che è rinata da sola? La risposta su chi sono è esplosiva, ma non sappiamo se la porterà dall’altra parte del guado”.

Marco Rivolta ha firmato la colonna sonora, per lui una prima volta: “Le musiche hanno cambiato faccia nel corso dei mesi. Si voleva evitare che distraesse dalle parole. Il risultato è un intervento discreto salvo due momenti più strutturati. Si tratta di scenografia musicale, una emersione di suoni, di ricordi della vita di questa coppia. Come una sorta di radio accesa un po’ rotta e un po’ funzionante. Sono contento e onorato che questo mio debutto avvenga qui. Sono arrivato a lavorare al Teatro della Tosse anni fa armato di un flauto”.

Un teatro di parola, quello della Olmi (la traduzione italiana è di Alessandra Serra, “ci ha dato totale libertà sul testo originale dopo che l’abbiamo incontrata”, rivela Aronne), ma in cui il corpo avrà la sua importanza tra movimenti di scena e momenti chiave per questo confronto.