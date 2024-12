Master in pubblica amministrazione, il ministro Zangrillo a Genova per la consegna dei diplomi

Genova. “Siete gli amministratori del futuro, sarete dei civil servant come sono io oggi: il cittadino sarà il vostro capo, il vostro azionista di maggioranza. Dovete essere dei facilitatori per gli obiettivi dei cittadini con tutto il vostro lavoro: la vostra carriera, le vostre skills, la leadership, le competenze che acquisirete devono essere al servizio dei cittadini. La vecchia scuola della pubblica amministrazione metteva al centro il processo amministrativo: tutta la capacità tecnica del buon funzionario era orientata a far bene il processo, il risultato era un altro problema. Oggi non può più essere così, il processo amministrativo deve essere vincolato al risultato, altrimenti non serve, manca l’obiettivo finale“.

Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci el suo saluto alla consegna dei diplomi della terza edizione del MIPA, il Master di secondo livello in Innovazione della Pubblica Amministrazione dell’Università di Genova.

Alla cerimonia, che si è svolta nell’Aula Magna Pontremoli, ha partecipato anche il Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. “Voi qui avete avuto l’occasione di studiare materie come il project management – ha proseguito – materie che tradizionalmente non sono background dell’amministratore, ma che occorre introdurre nella PA: è una competenza fondamentale per tutto il lavoro che dovrete fare. Per imparare a gestire gli appalti, ad esempio: il vostro compito non è finito quando avete appaltato un lavoro, ma quando hanno costruito il ponte, la galleria, la strada. Anzi la gara d’appalto è la parte più semplice, poi i lavori vanno seguiti. L’ideologia secondo la quale il project management è roba da azienda privata che non può stare nel pubblico è roba vecchia, sorpassata. Nella pubblica amministrazione servono management e leadership. Bisogna imparare a gestire e a motivare le persone, a dire dove bisogna arrivare e come. Il leader dice dove, il manager dice come. Voi sarete l’uno e l’altro, l’uno o l’altro, non importa”.

“Ultima cosa – ha concluso – non dimenticate mai la passione. Un amministratore pubblico non può fare un buon lavoro per i cittadini senza amore e passione per la realtà e le persone che ha intorno. L’amore e la passione che dimostrerete quando i cittadini vi verranno a cercare, a chiedere aiuto, a esporre un problema, sarà il valore più importante che distribuirete alla vostra città, alla vostra regione, alla nazione in cui vivete”.

“Regione Liguria, da anni, supporta convintamente i master e i corsi post-laurea – ha detto l’assessore regionale alla Programmazione del Fondo sociale europeo Marco Scajola – Grazie a ‘Specializzarsi per competere’ abbiamo investito circa 10 milioni di euro dal 2019 a oggi garantendo un aiuto concreto a tantissimi giovani desiderosi di ampliare le proprie conoscenze. Attualmente è in corso l’edizione 2024 del bando, aperta fino ad aprile 2025, attraverso la quale abbiamo già concesso 1,9 milioni di euro, sui 3 messi a disposizione, consentendo a oltre 650 ragazzi di poter contare su un voucher tra i 1500 e 6000 euro. I risultati ottenuti dalla misura sono dunque notevoli, continueremo a proporla in collaborazione con l’Università di Genova. Complimenti sinceri a tutti i diplomati del master di II livello MIPA e un augurio sincero a coloro che intraprenderanno a breve questo percorso di studi. La presenza del ministro Zangrillo testimonia l’importanza del momento”.