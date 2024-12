Valle Stura in apprensione per la scomparsa della professoressa Franca: “Chiunque la veda segnali”

Genova. Comunità della valle Stura in grande apprensione da domenica per la scomparsa di Franca Caruzzo, 65enne di Masone insegnante dell’istituto comprensivo Valle Stura, nella sezione di Campo Ligure. La donna è stata vista per l’ultima volta nei pressi della stazione ferroviaria di Ovada, e da allora se ne sono perse le tracce.

A preoccupare i due figli della donna, gli amici e i colleghi è la decisione di allontanarsi lasciando a casa, privo di cure, l’amato gatto Romeo, e di non avvisare nessuno. Come confermato dall’assessora al sociale del Comune di Masone, Anna Carlini, alla trasmissione della Rai ‘Chi l’ha visto?’, la 65enne è sempre stata estremamente affidabile e molto attaccata all’animale: il fatto che si sia allontanata senza lasciare disposizioni per accudirlo e senza avvisare la scuola della sua assenza ha immediatamente fatto scattare le ricerche.

“Ad avvisarci è stata la preside dell’istituto comprensivo – spiega il sindaco di Masone, Omar Missarelli, che sta coordinando le ricerche insieme con i carabinieri – si è preoccupata quando non si è presentata a lavorare lunedì senza avvisare. Il telefono risultava spento, abbiamo deciso di chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e abbiamo avuto conferma che non era in casa. Abbiamo affidato gatto alla figlia e avviato le ricerche”.

Missarelli conferma che Caruzzo è stata avvistata una prima volta domenica mattina a Masone da un amico e poi al pomeriggio vicino alla stazione di Ovada da un’ex collega. Da allora nessuna notizia: “Franca è originaria di Genova, ma riteniamo si trovi nel territorio dell’ovadese, cosa che faciliterebbe le ricerche – conclude Missarelli – Ovada è il centro di riferimento della valle Stura, le persone di Masone e Campo Ligure la frequentano e potrebbero riconoscerla. Riteniamo possa avere avuto un momento di confusione e fragilità, chiunque la dovesse vedere può segnalare al 112”.

Al momento dell’ultimo avvistamento indossava una giacca marrone e cappellino di lana scuro tipo basco, e aveva con sé una borsetta e un sacchetto della spesa.