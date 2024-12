Manovra di bilancio, Traversi (M5s): “Governo definanzia Genova: 13 milioni in meno per la rigenerazione urbana”

Genova. “Una manovra deludente, confusionaria e priva di una visione strategica: le misure adottate non rispondono alle esigenze del Paese e men che meno alla città di Genova che da questa Legge di Bilancio attendeva risposte per il comparto trasporti. Non vi è infatti traccia di questioni cruciali tra cui la mobilità sostenibile, la portualità, l’intermodalità e il settore aereo. Il Governo di fatto sottrae al capoluogo 13.000.000 di euro, somma che doveva essere destinata alla Rete Ferroviaria Italiana per il Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova. Come M5S, abbiamo depositato un emendamento per riallocare quei fondi: la destra purtroppo l’ha respinto. Non ci siamo arresi, proponendo un Ordine del giorno per impegnare il Governo a provvedere anche con futuri provvedimenti normativi alla cura della città, con particolare riguardo al rifinanziamento del progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana delle aree del comune, interessate dal progetto ferroviario “Potenziamento Genova-Campasso”. Ma ancora una volta, il Governo ha dimostrato la propria inadeguatezza: la versione emendata è decisamente meno incisiva, limitandosi a “valutare l’opportunità di prevedere, anche per stralci e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, il rifinanziamento del progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana delle aree del comune di Genova, interessate dal progetto”.

Lo dichiara il deputato del M5S Roberto Traversi commentando la Legge di Bilancio.

“Siamo alle solite: il Governo a parole promette mari e monti ma poi all’atto pratico dimentica i territori e preferisce puntare, con investimenti che puntano solo a mantenere gli equilibri interni della maggioranza, su opere inutili e tendenzialmente lontanissime dalle esigenze dei cittadini come Tav e Ponte sullo Stretto. A pagarne le conseguenze sarà tutto il territorio nazionale”, conclude Traversi.