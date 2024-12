Genova. Sono tre i progetti liguri destinatari dei fondi della maratona della Fondazione Telethon, la cui 35esima edizione è prevista sulle reti Rai dal 14 al 22 dicembre.

Il quarto round del bando Multi-round di Fondazione Telethon assegna più di 500mila euro in Liguria sui 6,35 milioni di euro stanziati in tutta Italia, raccolti grazie alle donazioni dei cittadini, che finanzieranno la ricerca sulle malattie genetiche rare.

Il bando è stato avviato nel 2021 per permettere ai ricercatori che desiderano richiedere i finanziamenti di presentare i propri progetti in quattro occasioni nell’arco di tre anni, eventualmente rivedendoli e ripresentandoli alla luce dei commenti della commissione di esperti in caso di valutazione negativa.

La valutazione dei progetti avviene tramite il metodo della peer review sul modello delle principali agenzie internazionali di finanziamento della ricerca, come per esempio i National Institutes of Health (NIH) statunitensi. A valutare i progetti sono esperti internazionali o Italiani che lavorano all’estero che non hanno conflitti di interesse rispetto al progetto da valutare.

I progetti finanziati in Liguria

I ricercatori finanziati in Liguria sono Michael Pusch, del Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR di Genova; Anna Fassio dell’Università di Genova; ed Elisabetta Colombo, dell’Istituto Italiano di Tecnologia.

Michael Pusch del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Genova, con il suo gruppo, studierà alcuni dei geni coinvolti in varie forme di disabilità intellettiva, ritardo nello sviluppo neurologico, neurodegenerazione e altre patologie neurologiche che interessano pazienti pediatrici.

Anna Fassio dell’Università di Genova guiderà un gruppo di ricerca che studierà le mutazioni nel gene TBC1D24, associate a una serie di disturbi del neurosviluppo, caratterizzate da epilessia, disturbi del movimento e sordità. Molte di queste mutazioni causano una perdita di funzione della proteina TBC1D24, che è associata ad attacchi epilettici a esordio precoce, spesso resistenti ai farmaci.

Elisabetta Colombo dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di Genova, approfondirà con il suo team la retinite pigmentosa, una malattia genetica degenerativa della retina che provoca la perdita della vista periferica e la cecità notturna, portando con l’età alla totale perdita della vista: una condizione per la quale non è attualmente disponibile una cura efficace. La degenerazione colpisce il lato presinaptico della sinapsi tra fotorecettori e neuroni della retina interna, lasciandola ancora attiva ma senza fotosensibilità. Questo progetto mira a ripristinare queste connessioni sinaptiche perse grazie a una nuova protesi retinica basata sul rilascio di glutammato, il principale neurotrasmettitore eccitatorio della retina.

“Il bando è un’occasione importantissima per garantire lo sviluppo di questi progetti grazie agli importanti fondi destinati per la ricerca sulle malattie rare. Soprattutto in questo momento, in cui è in corso la Maratona di Fondazione Telethon, è importante mostrare come i fondi e le donazioni degli italiani contribuiscano a dare vita a progetti di grande valore – ha detto Celeste Scotti, direttrice Ricerca e Sviluppo di Fondazione Telethon – Ogni ricercatore, con ogni progetto candidato, contribuisce ad un avanzamento della scienza e dona la speranza alla comunità dei pazienti di poter avere soluzioni concrete per le proprie patologie rare”.