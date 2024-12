M5s, Chiara Appendino a Genova: “Orlando candidato sbagliato? Non cambio idea”

Genova. “Non cambio idea rispetto a quello che ho già detto pubblicamente”. La vicepresidente del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino, oggi a Genova per la prima tappa del suo tour in favore dell’estensione del diritto di voto ai 16enni, non si rimangia le dichiarazioni di un mese fa, quando disse che a capo della coalizione candidata alle regionali in Liguria “non c’era una figura innovativa e credibile per i nostri elettori“.

Il riferimento, ovviamente, era ad Andrea Orlando, che all’epoca rispose per le rime: “È una ricostruzione parziale e anche un po’ sgradevole“. Nella stessa intervista al Fatto Quotidiano l’ex sindaca di Torino disse anche che non era il momento di un’alleanza strutturale col Pd.

E oggi, dopo aver visitato alcune scuole del Municipio Centro Ovest (amministrato da Michele Colnaghi del M5s) conferma la stessa linea: “Mi sono già espressa, non ci torno. Guardiamo avanti ma soprattutto guardiamo a chi oggi non vota. Quando parliamo di estendere il voto ai sedicenni vogliamo dare una risposta all’astensionismo. Parliamo a chi è in difficoltà, parliamo agli esclusi. Il resto oggi non ci interessa”.

Parole che gettano ombre sul futuro del campo largo, pensando soprattutto alle comunali di Genova nel 2025, mentre il Movimento 5 Stelle attraversa una fase delicatissima al suo interno. Proprio oggi Beppe Grillo ha lanciato un messaggio: “Domani, martedì alle 11.03, collegatevi sul mio blog, sul mio canale Youtube e sulla mia pagina Facebook. Ho un delicato messaggio da annunciare”. Molti ipotizzano che il comico genovese stia per sferrare il contrattacco decisivo a Giuseppe Conte dichiarando guerra sul simbolo. Le prossime ore chiariranno la situazione in attesa di ripetere la votazione della costituente sulle modifiche allo statuto che includono, tra le altre cose, l’eliminazione della figura del garante.

“Non so cosa dirà domani, io sono vicina al Movimento. Faccio parte di questa comunità da tantissimi anni e nello spirito del Movimento mi muovo – commenta Appendino da Genova -. Posso dire che penso sia giusto votare, farlo il più velocemente possibile per far ripartire il M5s e francamente credo che invitare a non votare o fare ostruzionismo a un percorso che ha già deliberato sia la cosa più lontana dai principi fondanti del Movimento 5 Stelle“.

Nessun’altra considerazione sul tema delle alleanze: “Non sono qui per parlare di campi santi, giusti o larghi ma di campi per portare a casa proposte di legge come quella per estendere il voto ai sedicenni, come quella per aumentare lo stipendio dei cassintegrati, cerchiamo di costruire campi larghi e giusti per applicare la pdl Olivetti e far sì che in un’azienda l’apicale non possa guadagnare più di 10 volte l’operaio”.