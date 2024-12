Lupo muore investito ad Acquasanta, l’Enpa chiede un’indagine tossicologica: “Possibile avvelenamento”

Genova. Lo hanno soccorso dopo un investimento, ma purtroppo è arrivato al Cras di Campomorone dell’Enpa morto: un esemplare di lupo, recuperato ad Acquasanta, sulle alture di Voltri.

L’animale è stato con tutta probabilità investito nelle primissime ore del mattino, ma non presentava fratture. La presenza di sangue in bocca, nelle orecchie e nell’ano ha fatto pensare a un possibile avvelenamento da rodenticida, che potrebbe aver reso il lupo meno reattivo e dunque più a rischio di impatto col veicolo. L’Enpa ha quindi chiesto un’indagine tossicologica per capire le cause della morte.

“Purtroppo non è il primo esemplare di questa specie che ci viene portato in condizioni ormai disperate, quest’anno sono stati diversi – fanno sapere gli operatori dell’associazione – Ci teniamo sempre a ricordare come questo predatore sia utile all’equilibrio naturale dell’ecosistema, le popolazioni di lupo sono regolate dall’abbondanza di prede e a loro volta le tengono sotto controllo. Lo scarso controllo sul territorio purtroppo non tutela la natura, il bracconaggio è già causa di notevoli danni, quindi perchè questo odio atavico per il lupo? La disinformazione sui social, inoltre, confonde spesso le idee e crea falsi allarmismi”.

Recentemente un gruppo di associazioni territoriali e nazionali ha dato vita al Coordinamento e Tutela del lupo nel Salento, con l’obiettivo di salvaguardare questa specie e sensibilizzare sulla sua importanza ecosistemica. Tra i membri ci sono Enpa, Aigae, Io non ho paura del lupo, Lav, Nuova Lara, Oipa, Wwf Salento e tante guardie zoofile.