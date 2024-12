L’opposizione in Consiglio contro Bucci: “Il suo programma è il nulla”. Lui: “Mi aspettavo suggerimenti”

Genova. Giornata di dibattito in Consiglio regionale sul programma di governo presentato la settimana scorsa dal presidente Marco Bucci. A prendere la parola molti consiglieri di maggioranza e di opposizione, nella configurazione ormai definita dei singoli gruppi che oggi si sono ufficialmente costituiti: Fratelli d’Italia (capogruppo Stefano Balleari), Vince Liguria-Noi Moderati (capogruppo Matteo Campora), Forza Italia (capogruppo Carlo Bagnasco), Lega (capogruppo Sara Foscolo), Orgoglio Liguria (capogruppo Giovanni Boitano), Partito Democratico (capogruppo Armando Sanna), Alleanza Verdi Sinistra (capogruppo Selena Candia), Andrea Orlando Presidente (capogruppo Giovanni Battista Pastorino), Movimento 5 Stelle (capogruppo Stefano Giordano).

“Alla lista della spesa e all’elenco del nulla presentato da Bucci – dichiara il capogruppo del Pd Armando Sanna – rispondiamo con proposte concrete e chiediamo risultati in tempi certi a partire dalla sanità. Da sindaco del fare, come si è presentato, ma ha dimostrato di non essere, visto che ha basato l’avvio del suo governo sulla spartizione delle poltrone, chiediamo che il primo atto di questo governo sia che entro il 12 marzo le liste d’attesa vengano ridotte del 15 per cento e venga portato a termine almeno un quarto delle nuove assunzioni necessarie in sanità. Sarà capace di fare almeno questo?”. Anche Davide Natale, segretario regionale del partito, ha proposto un piano di assunzioni per le professioni sanitarie e ha aggiunto: “È pericoloso sentir dire che se uno ha la fortuna di non incontrare la mafia, quella persona può dire che la mafia non esiste. La mafia esiste ed è un fenomeno sempre più in crescita anche nella nostra regione. Non sottolineare questo, vuol dire dare maggiore forza al fenomeno”.

Gianni Pastorino della Lista Orlando ha criticato duramente le dichiarazioni di Marco Bucci sulla situazione della sanità ligure: “Con uno dei suoi soliti giochi di parole, ha parlato alla stampa del buco della sanità riducendolo a un semplice buchettino: una narrazione tanto ottimistica quanto falsa. È evidente che Bucci preferisce il ruolo di Mago Merlino, trasformando i numeri del deficit come se fossero una magia, mentre la realtà racconta di una sanità pubblica al collasso, con liste d’attesa insostenibili, personale insufficiente e cittadine e cittadini che pagano le conseguenze di anni di cattiva gestione. Il tutto senza mai riferire nelle sedi competenti, in Consiglio regionale, i reali numeri del debito. Se davvero il buco fosse quasi scomparso, perché non si assumono più medici e infermieri? Perché i servizi territoriali restano smantellati? La verità è che dietro le parole di Bucci non ci sono soluzioni, solo propaganda. Sentire Bucci promettere una riduzione delle liste d‘attesa entro gennaio è materialmente impossibile. Senza nuove assunzioni e senza un piano organizzativo vero, questa promessa è un inganno. Oggi le liste d‘attesa costringono i liguri e le liguri a rivolgersi al privato oppure ad andare fuori regione e chi non può permetterselo rinuncia a curarsi”.

“Il programma di Bucci non rappresenta chi ha un lavoro e non riesce ad arrivare a fine mese, chi non riesce a pagarsi una casa, chi è dovuto andare via, chi spende tutti i suoi risparmi per curarsi. Noi vogliamo lavorare per dare a tutte le persone la possibilità di vivere bene, perché uno non è libero se non può curarsi, se non può studiare, se è precario, se muore sul lavoro – ha esordito Selena Candia, capogruppo di Avs in consiglio regionale -. Mentre questo Paese ha bisogno di unità a tutela dei diritti delle persone e delle regioni più deboli, Bucci fa un’altra scelta sbagliata: si schiera a favore dell’autonomia differenziata, anche se questa è figlia del desiderio secessionista delle ricche regioni del nord. E lo fa anche se la Liguria, purtroppo, si colloca spesso tra le aree del centro sud per parametri socio-economici. Non è vero che tutti i problemi si risolvono con le infrastrutture. Non è vero che i soldi non ci sono: la realtà è che vengono spesi in opere inutili e non condivise. Noi lavoriamo per il salario minimo, per rendere l’istruzione pubblica e la sanità pubblica funzionanti, per produrre energia pulita, per tutelare l’ambiente e il nostro fragile territorio”. Il consigliere Jan Casella ha proposto un sistema di raccolta dell’acqua piovana per salvare la piana di Albenga dalle alluvioni.

“La Lega approva il programma del presidente Marco Bucci e i nostri consiglieri regionali lo sostengono convintamente come ha fatto la maggioranza dei liguri – interviene la capogruppo Sara Foscolo -. Ho sentito parlare di una Liguria disastrosa, dove tutto non funziona, da parte della minoranza. Sono nata e vivo in Liguria e da qui, invece, non me ne andrei mai. Esistono alcuni problemi e ci siamo candidati, appunto, per risolverli e migliorare le condizioni dei liguri e del territorio per un futuro migliore nell’ambito di una visione precisa, corretta e trasparente. Questo è il nostro dovere. Pertanto, ci vuole sì anche una critica, ma che sia costruttiva senza fare sterili polemiche. Per quanto riguarda la sanità, che è una materia in cui ci sono diverse questioni da risolvere, sono d’accordo sul fatto di farsi coadiuvare dal Consiglio Superiore della Sanità Ligure che tra l’altro è formato non soltanto da esperti medici, ma anche da esperti in economia del settore. In particolare, respingo le inutili polemiche della sinistra sul potenziamento del Santa Corona di Pietra Ligure con la costruzione del nuovo monoblocco e sulla riapertura del punto nascite (non chiuso da Bucci) che saranno realizzati come ben indicato nel programma della giunta.”.

Breve la replica di Bucci che è rimasto ad ascoltare tutti in silenzio: “Da neofita speravo che il dibattito tanto auspicato dall’opposizione riguardasse una serie di cose da fare, da aggiungere al programma. Ma solo qualcuno ha colto questo spirito, come il consigliere di Avs, Jan Casella, e in parte il capogruppo del Pd, Armando Sanna, e basta. Mi aspettavo che ci fossero più suggerimenti. Comunque, c’è spazio cinque anni per dare suggerimenti: la porta è aperta, sia in pubblico che in privato“. Sulla proposta di Sanna in particolare Bucci si è detto disponibile a valutare l’inserimento di alcuni gate of control, tappe intermedie nell’attuazione del programma.